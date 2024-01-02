Депортуватимуть: в РФ затримали тисячі мігрантів у новорічну ніч, — ЗМІ (фото)

Російська поліція провела рейди в Санкт-Петербурзі та Москві. В автозаки саджали і дітей, і дорослих.

У ніч на 1 січня в РФ провели поліцейський рейд, під час якого затримали кілька тисяч мігрантів. У затриманих перевірили документи й з'ясували, що вони перебувають на російській території з порушеннями. Більш як пів тисячі приїжджих під загрозою депортації. Про інциденти в Росії під час новорічної ночі повідомили в росЗМІ "Фонтанка".

Журналісти видання, не вказуючи джерело інформації, стверджують, що рейд відбувся в центральному районі Санкт-Петербурга. Поліцейські затримали близько 3 тис. осіб, яких посадили в "автозаки" та відвезли до відділків. Після перевірки документів з'ясувалося, що в 600 осіб із паперами не все гаразд — у них є "різні порушення міграційного законодавства". На цих осіб склали адміністративні протоколи, і частину з них незабаром депортують, ідеться в статті.

Журналісти також опублікували світлини, якими проілюстрували затримання в Санкт-Петербурзі. На світлинах — два автобуси, усередині яких перебуває група чоловіків і жінок.

Група людей у автобусі в Санкт-Петербурзі Фото: Фонтанка Автозак із людьми в Санкт-Петербурзі Фото: Фонтанка

Інші російські портали додали деякі деталі до новорічних подій у РФ. Зокрема, у Telegram-каналі "Бумага" повідомили, що поліція затримувала і дорослих, і дітей. Інциденти відбулися біля "Гостинного двору" в Санкт-Петербурзі — на вулиці та на станції метро. Журналісти нарахували вісім автобусів із затриманими.

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Крім того, у Telegram-каналі Sota написали, що поліцейський рейд також відбувся у Москві. Там також стались затримання, однак про кількість затриманих нічого не відомо.

Зазначимо, політолог Віктор Бобиренко пояснив, що мігранти можуть стати тією силою, які зруйнують РФ. На його думку, приїжджі з Середньої Азії, які отримали російське громадянство, не бажатимуть умирати на війні в Україні, тому можуть початись заворушення. Однак визнав, що священники, які контактують з цими людьми, переважно перебувають під контролем ФСБ.

Тим часом російська влада використовує мігрантів, щоб діяти на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, туди завезли близько 100 тис. осіб. Частина з них працює на будівництві, а частину планують мобілізувати до лав ЗС РФ.

26 грудня розслідувачі опублікували інформацію про те, як ФСБ РФ використовує мігрантів з Сирії. Люди прибувають до Росії начебто на навчання, а потім, під наглядом спецслужб, доставляються на кордон з Фінляндією, щоб спричинити міграційну кризу.