У Казахстані перестали показувати деякі російські телеканали: у чому причина

За даними місцевого оператора TVCOM, триває зменшення кількості зарубіжних телеканалів з інформаційним порядком денним. Представники російського "Первого канала" переконані, що справа не в політиці.

Деякі російські телеканали припинили своє мовлення на території Казахстану. Оператор TVCOM виключив їх із гілки мовлення. Про це повідомила пресслужба компанії 3 січня.

Зазначається, що тепер жителі Казахстану не зможуть дивитися деякі канали Російської Федерації. Йдеться здебільшого про новинні та про таку позицію оператор попередив ще в грудні минулого року.

"У рамках зниження кількості каналів з інформаційним порядком денним ухвалено рішення про виключення телеканалів сімейства ТОВ "ПКВС Казахстан" із сітки мовлення супутникового телебачення та інтернет-ТБ", — ідеться в повідомленні.

Йдеться про такі телеканали: "Первый", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер" і "О!".

Окремо в компанії заявили, що частка зарубіжних каналів, які транслюють інформаційний порядок денний, у майбутньому продовжить скорочуватися. Їхнє місце займатимуть інші, де транслюється зовсім інший контент — розважального, фільмового та пізнавального характеру.

Представниця акціонерного товариства "Первый канал. Всесвітня мережа" в Казахстані Ірина Калашникова заявила, що виключення телеканалу з сітки мовлення казахського оператора не є політичним рішенням. У коментарі Sputnik Казахстан вона розповіла, що головна причина — економічна.

"Первому каналу" взагалі не платили за мовлення 2023 року і залишилися винні за кілька місяців мовлення 2022 року. І це при тому, що з 2020 року, з моменту пандемії, ми не піднімали тарифи", — каже Ірина Калашникова.

Спроби домовитися про розстрочку були, проте вони ні до чого не призвели. Мовлення "Первого канала" продовжиться в Казахстані на інших ресурсах найбільших операторів зв'язку.

До слова, у листопаді Казахстан заблокував на своїй території російський сайт Sputnik24. На цій платформі можна було дивитися телеканали "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ і Russia Today.

Нагадаємо, 9 березня 2023 року повідомлялося, що в Литві збиралися заблокувати російські пропагандистські телеканали, які потрапили під санкції. У пресрелізі йдеться про те, що за продовження мовлення загрожуватиме адміністративна та кримінальна відповідальності, тому провайдерів закликали прислухатися до нововведення.

11 жовтня мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав телеканали відмовитися від російської. На його думку, не потрібно чекати ще рік, поки це станеться і це потрібно зробити негайно.