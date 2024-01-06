У США під час польоту у літака відірвалася частина фюзеляжу (фото, відео)

Журналісти пишуть, що на борту літака перебував 171 пасажир і шість членів екіпажу. Інцидент стався невдовзі після вильоту, коли літак був на висоті 5 тисяч кілометрів.

У США пасажирський літак здійснив екстрену посадку у Портленді через розгерметизацію салону. Під час польоту частина фюзеляжу вилетіла разом з ілюмінатором. Про це пише The New York Times.

Інцидент стався під час рейсу 1282 авіакомпанії Alaska Airlines. Літак вилетів із міжнародного аеропорту Онтаріо о 17:07, а вже через шість хвилин був перенаправлений назад та здійснив аварійну посадку о 17:27.

Фото: The New York Times

На борту Boeing 737 Max 9 перебував 171 пасажир та шість членів екіпажу. Невдовзі після вильоту, коли літак досяг максимально висоти у близько 5 тисяч кілометрів, екіпаж повідомив про проблеми з тиском.

В Асоціації бортпровідників авіакомпанії заявили, що внаслідок декомпресії один бортпровідник отримав легкі травми. Наразі всьому екіпажу надається допомога.

Одна із пасажирок розповіла журналістам, що під час польоту прокинула від гучного звуку, після чого побачила велику діру у стіні літака. На місці біля вікна, де вилетіла частина фюзеляжу, ніхто не сидів.

Жінці та її сину підлітку, які сиділи неподалік, екіпаж літака допоміг пересісти. За словами інших пасажирів, хлопець втратив сорочку, а його шкіра була почервонілою. Ще один чоловік, який сидів неподалік місця інциденту, поскаржився на травму ноги. Після аварійної посадки на борт літака піднялися медики.

Видання пише, що літак був сертифікований та почав здійснювати комерційні польоти у листопаді. З того часу він здійснив 145 польотів. Наразі проводиться розслідування та встановлюються причини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно журналісти повідомляли, що в одному з аеропортів США чоловік заліз у двигун літака та загинув. Інцидент стався у штаті Юта. Відомо, що чоловіку було 30 років.

Також 2 січня в Японії загорівся літак, на борту якого перебувало 400 пасажирів. Після здійснення аварійної посадки рятувальники почали гасити пожежу та рятувати людей.