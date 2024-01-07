У Конгресі США досягли угоди, щоб запобігти зупинці роботи уряду, — WP

За словами журналістів, угода дає змогу виділити 886,3 мільярда доларів на оборонні витрати та 772,7 мільярда доларів на внутрішні дискреційні витрати.

Лідери Конгресу США досягли угоди на суму 1,66 трильйона доларів про фінансування федерального уряду в 2024 році. Про це повідомляє видання Washington Post.

За словами журналістів, фінансування ключових програм внутрішнього та соціального захисту було збережено, хоча в Республіканській партії вимагали скоротити урядовий бюджет.

Повідомляється, що тепер американські законодавці мають ухвалити закон, який кодифікує угоду і запобіжить частковому припиненню роботи уряду. Фінансування приблизно 20% бюджету уряду, зокрема деяких соціальних програм, закінчиться вже 19 січня, а кошти для іншої частини уряду будуть вичерпані 2 лютого.

У матеріалі сказано, що про укладену угоду оголосили лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер і спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Таке рішення майже напевно зіткнеться з лютою опозицією з боку вкрай правих республіканців у Палаті представників, які сподівалися домогтися різкого скорочення бюджету.

Зазначається, що угода дає змогу виділити 886,3 мільярда доларів на оборонні витрати та 772,7 мільярда доларів на внутрішні дискреційні витрати.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон думає про прямі переговори з президентом США Джо Байденом. За словами журналістів, Джонсон наполягає на тому, щоб глава Білого дому ухвалив цілу низку імміграційних змін, щоб Конгрес виділив для України 61 млрд доларів.