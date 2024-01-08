Є кілька способів: Шарль Мішель розповів, як не дозволити Орбану очолити Єврораду

За словами очільника Євроради, існують механізми уникнути головування там прем'єр-міністра Угорщини. Очікується, що Шарль Мішель достроково піде зі своєї посади.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прокоментував інформацію щодо своєї відставки. Він зазначив, що є достатньо часу, щоб обрати йому наступника, і у Євроради "є способи" уникнути головування прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це Мішель заявив журналістам, пише Reuters.

За заявою Шарля Мішеля, який хоче балотуватися до європейського парламенту і залишить по собі вакантну посаду голови Європейської ради, там легко ухвалять вірне рішення, передбачивши його наступника.

"Є багато інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана", — сказав він.

Мішель також пояснив, що рішення щодо його наступника має бути ухвалено в червні.

"А рішення парламенту — в липні, тому Раді легко прийняти рішення, передбачити, коли мій наступник приступить до виконання своїх обов'язків", — сказав Мішель.

За його словами, він піде з посади достроково — у червні-липні 2024 року.

Що відомо про відставку Шарля Мішеля

Експрем'єр-міністр Бельгії, очільник Євроради оголосив 6 січня про свій намір балотуватися на парламентських виборах до ЄС у червні. Це означає, що він залишить свою посаду голови Європейської ради, групи урядових лідерів 27 держав-членів ЄС, до закінчення терміну його повноважень наприкінці листопада.

Оскільки Угорщина головує в Раді ЄС з липня по грудень цього року, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може очолювати засідання, якщо знадобиться тимчасовий наступник. Орбан виступає проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України та зазнає широкої критики за підрив демократичних прав в Угорщині.

Відставка Мішеля стається в критичний момент для дипломатії ЄС, оскільки блок намагається зберегти динаміку та підтримку України, впоратися з розколом Близького Сходу та суперечками з Китаєм.

"Рішення Шарля Мішеля достроково залишити головування в Раді ЄС, щоб продовжити власну політичну кар’єру в якості депутата Європарламенту, є не тільки егоцентричним, але й безвідповідальним: воно відкриє шлях для Віктора Орбана", — сказав напередодні професор права ЄС у французькому університеті HEC Альберто Алеманно.

Нагадаємо, позиція ЄС щодо підриву демократичних прав Орбана в Угорщині спонукала блок заморозити фінансування Будапешта на мільярди євро. Деякі кошти було розблоковано наприкінці 2023 року, але близько 20 мільярдів євро залишаються замороженими.

У жовтні 2023 року Орбан зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним вперше після вторгнення в Україну, щоб підтвердити тісні зв’язки між їхніми країнами, а в грудні він заблокував пакет фінансової допомоги ЄС Києву на 50 мільярдів євро.

Зі свого боку директор інституту світової політики Євген Магда в коментарі Фокусу 27 грудня припустив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сприймає Україну як конкурента в боротьбі за гроші Євросоюзу.