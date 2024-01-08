Працював у ФСБ: у Рязані згорів будинок племінника Путіна, — росЗМІ (фото, відео)

За даними медіа, згорілий будинок був записаний на Ігоря Путіна, який доводиться двоюрідним братом російському президенту Володимиру Путіну.

Увечері 7 січня на території Російської Федерації, у місті Рязань, сталася пожежа в приватному будинку, який, імовірно, належить племіннику президента РФ Роману Путіну. Про це повідомило російське видання "Новая газета" 8 січня.

Повідомляється, що вогонь спалахнув на 2-му Мопровському провулку. За даними медіа, обійшлося без постраждалих.

Джерело порталу стверджує, що згорілий будинок належить Роману Путіну, який доводиться племінником президенту Росії Володимиру Путіну.

Російський портал YA62 повідомив із посиланням на пресслужбу Головного управління МНС у Рязанській області, що повідомлення про загоряння житлового будинку на 2-му Мопровському провулку надійшло о 21:15.

За інформацією відомства, до гасіння пожежі було залучено чотири одиниці техніки, 12 осіб особового складу.

Російський Telegram-канал "Усы Куракиной" стверджує, що причиною пожежі стало замикання проводки. За інформацією каналу, будинок був записаний на Ігоря Путіна, який є двоюрідним братом Володимиру Путіну, проте проживав у ньому нібито Роман Путін зі своїм собакою.

Автори публікації стверджують, що під час пожежі Роман Путін перебував не в Рязані. За їхніми словами, вдома був його старший син, який залишився неушкодженим.

Офіційного підтвердження того, що пожежа сталася вдома у родича Володимира Путіна, не надходило.

Що відомо про Романа Путіна

Роман Путін народився в Рязані в сім'ї колишнього віцепрезидента і члена правління закритого "Мастер-банку" Ігоря Путіна. Він доводиться нинішньому президенту Російської Федерації Володимиру Путіну двоюрідним племінником.

У 2001-2003 роках Роман Путін був офіцером Федеральної служби безпеки (ФСБ). Він відповідав за боротьбу з корупцією, економічними злочинами, контрабандою та незаконним обігом наркотиків.

У 2003-2007 роках обіймав посаду заступника начальника Управління контрольно-ревізійної роботи в Управлінні економічного аналізу та фінансового контролю Рязанської міської Ради.

Роман Путін Фото: Соцмережi

З 2008 по 2011 рік працював радником з безпеки мера міста Рязані, відповідав за взаємодію між адміністрацією міста з правоохоронними та силовими структурами Рязанської області. З 2011 року — голова ради директорів "Групи компаній МРТ", а з 2012 — співвласник компанії "МЧП-АВІА"

У березні 2014 року Роман Путін заявив про створення консалтингової компанії Putin Consulting Ltd для підтримки російського бізнесу і залучення іноземних інвесторів, а 2014 року відкрив "гарячу лінію" для бізнесменів під назвою "Путінський контроль".

2020 року Роман Путін оголосив про створення пропрезидентської партії "Люди бізнесу", проте зрештою партію так і не було сформовано, і племінник російського президента приєднався до наявної партії "Народ проти корупції".

Нагадаємо, 8 січня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа у складському приміщенні. Площа загоряння становила 4 тисячі квадратних метрів. За даними ЗМІ, рятувальники зіткнулися з проблемами під час гасіння пожежі.

Раніше, 4 січня, у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони позбулися електроенергії та опалення. Повідомлялося, що на Високовольтному проїзді спалахнула пожежа на підстанції, що призвело до відсутності тепла і світла у мешканців понад 20 багатоповерхових будинків.