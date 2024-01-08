Гуляла без хіджабу: 33-річну жінку в Ірані засудили до 74 ударів батогом (фото)
За словами журналістів, навіть після жорстокого побиття Роя Хешматі відмовилася носити хіджаб, переданий офіційними особами.
Іранська влада засудила жінку до 74 ударів батогами за "порушення суспільної моралі" і оштрафувала за відмову носити хіджаб на вулицях Тегерана. Про це пише The Daily Mail.
33-річну Рою Хешматі побили шкіряним батогом, а також змусили заплатити штраф у розмірі приблизно 300 євро після того, як вона "заохочувала вседозволеність" і гуляла в громадських місцях із непокритою головою.
У своїй соціальній мережі Хешматі розповіла, як її нещадно били по спині, ногах і сідницях у сирій кімнаті, яку вона порівнювала із середньовічною камерою тортур. Але, попри все, вона відмовилася надіти хіджаб і в залі суду.
"[Побиття] закінчилося. Ми вийшли з кімнати. Я не хотіла показувати, що мені боляче… Ми підійшли до судді, відповідального за виконання вироку. Жінка-агентка йшла позаду мене і намагалася не впустити хустку з моєї голови. Я зняла хустку біля входу в зал суду. Жінка попросила мене її надіти, я не зупинилася, і вона знову натягнула її мені на голову", — написала вона.
Таке жорстоке покарання викликало широкий резонанс в іранських соціальних мережах.
Аббас Абді, один із провідних журналістів країни та громадських активістів, написав, що ці удари вразили всіх тих, хто мріє про нормальне життя і свободу.
"Засуджена Ройя Хешматі заохочувала вседозволеність, виявляла неповагу (з'являючись) у жвавих громадських місцях Тегерана, — повідомлялося ввечері в суботу на юридичному сайті Mizan Online. — Покарання у вигляді 74 ударів батогом було виконано відповідно до закону шаріату і за порушення суспільної моралі", — йшлося в публікації.
Але навіть після жорстокого побиття Хешматі відмовилася носити хіджаб, переданий їй офіційними особами, повідомляє Iran International.
Незабаром після Ісламської революції 1979 року всіх жінок в Ірані зобов'язали покривати шию і голову.
Але удари батогами за порушення такого дрес-коду в Ісламській республіці все ж таки рідкість, хоча чиновники намагаються вживати дедалі активніших заходів щодо порушників.
Нагадаємо, що в серпні минулого року повідомлялося, що поліція моралі в Ірані шукатиме порушників закону за допомогою камер.
Раніше повідомлялося, що за підтримку протестів в Ірані заарештовували зірку фільму "Комівояжер" Таране Алідості.