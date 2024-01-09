Прем'єр Ізраїлю попросив у президента ОАЕ грошей, але той відправив його до Зеленського, — ЗМІ

За словами журналістів, після нападу терористів ХАМАС, Ізраїль закрив Західний берег річки Йордан з міркувань безпеки. Тому понад 100 тисяч палестинських арабів залишилися без роботи.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попросив у президента ОАЕ Мухаммада ібн Заїд Аль Нагайяна, щоб його країна виплатила допомогу робітникам арабам-палестинцям в Іудеї та Самарії (Західного берега), які залишилися без роботи. Про це пише видання Axios із посиланням на власне джерело в Ізраїлі.

За словами журналістів, політик відхилив прохання і порадив Нетаньяху звернутися до президента України Володимира Зеленського.

Видання зазначило, що після нападу терористів ХАМАС, Ізраїль закрив Західний берег річки Йордан з міркувань безпеки. Через це понад 100 тисяч палестинських арабів залишилися без роботи.

У матеріалі йдеться про те, що Нетаньягу намагався знайти вихід із ситуації і просив, щоб інші країни заплатили робітникам Західного берега допомогу. Так, він звернувся до президента ОАЕ кілька тижнів тому.

Як повідомило журналістам джерело, президент Еміратів був "приголомшений" таким проханням. Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян відмовив, а потім саркастично нібито запропонував прем'єр-міністрові Ізраїлю звернутися до президента України Володимира Зеленського, оскільки той отримує багато грошей із різних країн.

Журналісти зазначили, що Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю і посольство ОАЕ у Вашингтоні відмовилися від коментарів щодо цього випадку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЦАХАЛ переходить у менш інтенсивну фазу бойових дій. За словами журналістів, Ізраїль зосередить увагу на південних і центральних опорних пунктах терористичного угруповання ХАМАС, особливо навколо Хан-Юніса і Дейр-ель-Балаха.