В російському Орлі стався "приліт" по нафтобазі: губернатор повідомив про два БпЛА (фото)

Представник влади закликав містян звертатися по допомогу до державних служб, однак про постраждалих не повідомив.

У російському місті Орел дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомив губернатор Андрій Кличков, пишуть ТАСС у Telegram, а також медіа SHOT.

Губернатор Орловської області стверджує, що пожежу, яка виникла внаслідок атаки двох безпілотників, локалізовано.

"Два безпілотні літальні апарати впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Орлі, загоряння локалізовано", — повідомив Кличков.

У російському місті Орел дрони атакували нафтобазу Фото: t.me/shot_shot

За його словами, на місці події працюють екстрені служби, ситуація перебуває під контролем. Постраждалих немає. Він попросив мешканців міста дотримуватися пильності та за потреби звертатися до оперативних служб.

Водночас російське медіа BAZA із посиланням на власні джерела повідомляє, що внаслідок падіння другого безпілотника постраждали троє людей. У них осколкові поранення.

Також там надають адресу атакованого об'єкта — це територія нафтобази "Орелнафтопродукт", що на вулиці Семінарській в Орлі.

Це вже третя атака безпілотників на цю нафтобазу. Раніше об'єкт потрапив під обстріл 16 листопада 2022 року та 17 вересня 2023-го.

Нагадаємо, 8 січня на території Бєлгорода та Бєлгородського району вкотре було оголошено повітряну тривогу. Там лунали вибухи. Російський чиновник закликав цивільних сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, вбиральня, комора). Тих, хто перебуває на вулиці, він попросив спуститься в укриття або інше безпечне місце.

Нагадаємо, 7 січня українські розвідники підбили в районі Бєлгорода два ЗРК "Панцир-С1" вартістю $15 млн. Завдяки удару росіяни втратили "захисний панцир". Спецоперацію розвідки Міноборони здійснили 6 січня 2024 року.