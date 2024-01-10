США планують виробляти уранове паливо, аби скоротити залежність від постачань з РФ, — Reuters

Згідно із законом про зниження інфляції 2022 року, департамент має приблизно 500 мільйонів доларів на фінансування відповідного виробництва.

Сполучені Штати шукають пропозиції від підрядників, які б допомогли в налагодженні внутрішніх поставок уранового палива, яке зараз доступне лише в комерційних кількостях з Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters.

Згідно із даними видання, міністерство енергетики оголосило тендер на укладання контрактів тривалістю до 10 років із компаніями, які надають послуги зі збагачення високопробного низькозбагаченого уранового палива, збагаченого до 20%.

Відповідно до закону про зниження інфляції 2022 року, департамент має приблизно 500 мільйонів доларів США на фінансування виробництва уранового палива. Наприкінці 2023 року він шукав пропозиції для додаткових виробничих послуг. Видання відзначає, що програма може бути розширена у найближчі роки в залежності від асигнувань Конгресу.

В США передбачається, що уранове паливо буде потрібне для планованого виробництва реакторів, над якими працюють компанії такі, як X-energy і TerraPower. Але через те, що реактори ще не побудовані, виробництво довелося відкласти.

За словами заступника помічника міністра з ядерного паливного циклу Джон Кармак, уряду потрібно інвестувати достатньо коштів, аби створити початковий попит на виробників. Це дозволить їм розширювати потужності, отримувати ліцензії та розпочинати проєктування та будівництво заводів для виробництва уранового палива.

Боротьба зі зміною клімату

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що важливою складовою їхньої програми з боротьби із зміною клімату є розвиток нових реакторів та підтримка існуючого парку атомних електростанцій.

Крім того, національна радниця президента США з питань клімату Алі Заїді зазначила, що збільшення внутрішніх поставок урану сприятиме енергетичній безпеці, створить високооплачувані робочі місця в профспілках і підвищить економічну конкурентоспроможність.

Як наголошує видання, "Техснабекспорт" є єдиною компанією, що наразі здійснює комерційні поставки необхідного уранового палива. Ця компанія є частиною російської державної енергетичної компанії "Росатом".

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що США оголосили про введення додаткових санкційпроти шести російських підприємств, пов'язаних із ВПК, а також про введення експортних обмежень проти п'яти великих компаній.

15 вересня США ввели санкції проти п'яти турецьких компаній і одного громадянина Туреччини, які допомагали Російській Федерації обходити санкційні обмеження.

Крім того, Bloomberg повідомляв, що може увійти до 12-го пакету санкцій проти Росії від Євросоюзу. Також ЄС запровадив нові санкції проти росіян: вони не можуть заїхати в країни ЄС на власних автівках і зі смартфонами.