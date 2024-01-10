"Сидимо без тепла": жителі Підмосков'я попросили Путіна про допомогу через крижані стіни (відео)

За словами мешканців Московської області, місцева влада продовжує брехати про ситуацію в регіоні, адже температура повітря у квартирах надто низька. У тих будинках, де опалення увімкнули, масово прорвало труби і зі стелі ллється окріп.

У Московській області продовжують фіксувати проблеми з опаленням, через що жителі змушені сидіти в холодних будинках і квартирах. Про це повідомляє місцеве медіа Astra.

На опублікованих кадрах можна побачити жителів міста Хімки, які вирішили записати звернення до президента Росії Володимира Путіна. Вони заявили, що у квартирах уже кілька днів не більше 10 градусів тепла.

"Третю добу ми сидимо без тепла і гарячої води в той момент, коли очільник міста Волошин Дмитро Володимирович рапортує вам і мешканцям, що тепло надходить у кожен будинок. У наших квартирах не більше 10 градусів тепла. У будинку рве труби і порушена робота електрики через безліч увімкнених обігрівачів", — кажуть місцеві жителі.

Вони вимагали не тільки вирішити проблему, а й перерахувати комунальні платіжки за останні два місяці.

За даними медіа Astra, без тепла і води в Хімках залишаються 215 багатоквартирних будинків, а також 17 дитячих садків, 8 шкіл, 4 поліклініки та лікарня.

Telegram-канал Readovka також пише, що без опалення залишилися десятки вулиць у Нових Хімках.

"Знеструмлення зачепило не тільки житлові будинки, а й поліклініку, кілька шкіл, ліцеї та торговий центр. При цьому коли комунікації буде відновлено — невідомо", — йдеться в повідомленні.

За кілька годин з'явилося повідомлення про те, що подачу електроенергії після аварії нібито було відновлено, однак на повернення опалення ще доведеться почекати.

А ось у підмосковному Подольську опалення повернули, однак це призвело до нових проблем. На опублікованих роликах можна побачити, що в кількох будинках прорвало труби і окріп почав литися зі стелі. У під'їздах настільки спекотно, що тепер можна паритися.

"Вода нарешті пішла по трубах — співробітники ЖКГ були настільки щедрі, що через різницю температур комунікації не витримали. У підсумку мешканці кількох будинків зустріли ранок не з горнятком запашної кави, а з тазиком окропу, що бадьорить, озброївшись ганчірками", — ідеться в повідомленні.

Тим часом мешканці продовжують ділитися роликами, на яких видно, що стіни у квартирах вкриваються кригою через відсутність опалення та сильний мороз на вулиці.

До слова, питання з опаленням у російському Підмосков'ї взяв під свій контроль особисто президент Володимир Путін, про що заявив його прессекретар Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости", але скарги від мешканців продовжують надходити.

"Робота ця триває, в екстреному режимі всі служби зайняті, працюють і вдень, і вночі. Будемо сподіватися, що найближчим часом вдасться з цією ситуацією впоратися і повернути електрику і, головне, тепло людям", — сказав представник Кремля.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, передає "RT", що відновлювальні роботи тривають, а в місті Климовськ капітально ремонтуватимуть житлові будинки, які постраждали від інциденту.

"Програму вже підготували. Насамперед Фонд капремонту займеться інженерними комунікаціями та підвалами. Усі батареї, які у квартирах довелося вирізати, встановлять безкоштовно. У платіжці за січень плати за опалення не буде, електрика рахуватиметься за грудневим платежем", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 січня повідомлялося, що в Підмосков'ї в санаторії замерзають поранені військові, які прибули туди на лікування. У палатах не більше 10 градусів тепла. За інформацією медіа, без тепла залишаються десять тисяч жителів у різних населених пунктах. Дехто з мешканців скаржиться, що влада ніяк не реагує на скарги та ситуацію.

8 січня повідомлялося, що жителі Підмосков'я також змушені евакуюватися зі своїх будинків через морози. Губернатор регіону Андрій Воробйов практично тиждень ніяк не коментував інциденту, а потім зовсім закрив коментарі в соцмережах.