У Сомалі ісламісти захопили гелікоптер ООН з екіпажем,— Аль-Джазіра

Пасажирів захопила озброєна група людей після того, як вертоліт через поломку змушений був приземлитися в регіоні Галгадуд. Про долю заручників нічого невідомо.

У Сомалі збройне угруповання "Аль-Шабаб" захопило гелікоптер ООН. На його борту, за різними даними, перебували 8 чи 9 пасажирів із членами екіпажу. Про це повідомляє "Аль-Джазіра".

Зазначається, що під час польоту на борту вертольота виникли технічні неполадки. Пілоти змушені були здійснити екстрену посадку в районі, який перебуває під контролем "Аль-Шабаб", і був захоплений бойовиками. The Washington Рost пише, що радикали підпалили гелікоптер, а його екіпаж та пасажирів захопили.

Офіційний представник Могадішо повідомив, що на борту було 4 європейців і 5 африканців. Один член екіпажу загинув, двоє вважаються зниклими безвісти і, можливо, втекли, а решта були взяті в полон.

Представник збройних сил Сомалі майор Хасан Алі заявив, що на борту були двоє сомалійців та кілька іноземців. За його словами, гелікоптер мав доставити медикаменти в один із регіонів збройного конфлікту, а зворотним рейсом вивезти звідти поранених.

Згідно з записами, в літаку було дев'ять пасажирів, включаючи військовослужбовців і стороннього підрядника. Повідомляється, що принаймні шістьох пасажирів схопили "Аль-Шабаб".

Повідомляється, що через інцидент з гелікоптером польоти ООН в околицях тимчасово призупинені до подальшого повідомлення.

ООН надає матеріально-технічну та медичну підтримку миротворчим силам Африканського Союзу чисельністю 17 500 осіб у Сомалі. Офіційний представник сил, який говорив на умовах анонімності, сказав, що миротворчих військ на вертольоті не було.

Угруповання "Аш-Шабаб" не взяло на себе відповідальність за атаку, але є основною ворожою силою в цьому районі. Група неодноразово захоплювала іноземних заручників, зокрема, медиків, і тримала їх у полоні роками. У 2018 році вони викрали німецьку медсестру, яка працювала з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Могадішо, столиці. Її так і не повернули.

Нагадаємо, що 10 червня 2022 року 25 дітей загинули через вибух боєприпаса в Сомалі. Дітлахи віком від 10 до 15 років знайшли мінометний снаряд і вирішили з ними пограти, що призвело до трагедії.

Також повідомлялося, що в районі Мар'їнки ЗСУ захопили в полон найманця з Сомалі, який воював на боці РФ.