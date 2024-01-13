На Тайвані відбулися вибори президента: що відомо про лідера перегонів (фото)

За інформацією журналістів, після опрацювання 95% бюлетенів лідирує Лай Цінде. Політик стверджує, що прихильний до збереження статус-кво держави, а також зміцнення оборони острова.

На президентських виборах на Тайвані після опрацювання 95% бюлетенів лідирує Лай Цінде, нинішній віцепрезидент країни, який набрав 40,3% голосів. Про це пише Reuters.

Решта кандидатів — представник головної опозиційної сили Гоу Юї з Гоміньдану (33,4%) і колишній мер Тайбея Ко Веньцзе з невеликої Тайванської народної партії (26,3%) — уже визнали свою поразку. Нагадаємо, що в Китаї немає другого туру виборів і перемагає той, хто набрав більше голосів.

Як зазначає агентство, партія Лая, яка захищає самобутність Тайваню і відкидає територіальні домагання Китаю, балотується на третій термін, що є безпрецедентним явищем у нинішній виборчій системі Тайваню.

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Водночас консервативна партія Гоміньдан, що програла, є затятим прихильником зближення з КНР, тому напруженість у відносинах між материковим Китаєм і Тайванем збережеться. Однак, на думку експертів Reuters, це зовсім не означає початок війни, але ситуація може ескалуватися, якщо Тайвань оголосить про свою незалежність та її визнають західні країни.

"Напередодні виборів Китай засудив Лая як небезпечного сепаратиста, заявивши, що будь-які кроки до формальної незалежності Тайваню означають війну, і відкинув заклики Лая до переговорів", — нагадує видання.

І додає, що переможець виборів стверджує: він відданий збереженню миру і статус-кво в Тайванській протоці, а також зміцненню оборони острова.

Водночас США, як зауважує агентство, дають зрозуміти, що таким шляхом йти не готові, "принаймні поки що".

Демократ Лай Цінде, який переміг, — що відомо

Лай Цінде, також відомий як Вільям Лай — 64-річний тайванський політичний і державний діяч, обійме нову посаду 20 травня. Уже відомо, що віцепрезидентом стане 52-річна Сьяу Бікхім, яка раніше очолювала тайванське представництво у США.

За роки політичної кар'єри був прем'єр-міністром Китайської Республіки і мером міста Тайнань. Член Законодавчого Юаня з 1999-го до 2010 року. Досьогодні був віце-президентом і заступником голови Ради національної безпеки республіки.

За освітою медик — навчався в Національному університеті Ченгун і Національному університеті Тайваню. Пізніше Лай здобув ступінь магістра в Гарвардській школі громадської охорони здоров'я і став експертом з ушкоджень спинного мозку.

Вважає Тайвань уже суверенною державою, тому оголошувати про його незалежність додатково необов'язково. Цієї ж позиції дотримується чинна президентка Тайваню Цай Інвень, чиїм заступником був Лай.

Нагадаємо, Фокус писав, що Тайвань помилково заявив про можливий авіаудар Китаю. Однак у китайському МЗС закликали владу Тайваню "не сіяти паніку" навколо запуску поблизу острова китайської ракети-носія із супутником.

Оглядачі The War Zone повідомили 9 січня, що Китай напередодні виборів у Тайвані почав запускати над островом висотні повітряні кулі.