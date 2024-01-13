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Тривала менше доби: блокада кордону України та Румунії завершена, — ДПСУ

Тетяна Зарембо
Фото: Ілюстративне фото | Блокаду руху фур на україно-румунському кордоні знято

За інформацією прикордонників, фермери вимагали збільшення субсидій для кращої конкуренції з українською агропродукцією.

Проїзд вантажівок через пропускний пункт "Порубне — Сірет" на україно-румунському кордоні відкрито. Про це ввечері 13 січня повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів проходить у звичайному режимі. Черг на виїзд з України, за даними Західного регіонального управління ДПСУ станом на 21:00 13 січня, не спостерігається. Водоночас, за даними єЧерга, у напрямку України перетину кордону очікують 11 автобусів та 879 автомобілей.

Блокада україно-румунського кордону — що відомо

У суботу, 13 січня, на території Румунії фермери почали обмежувати рух українських вантажних транспортних засобів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне — Сірет".

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За даними Прикордонної служби Румунії, учасники блокування перебували на певній відстані від кордону на автодорозі, яка веде до пункту пропуску.

Фермери вимагали збільшення субсидій для того, щоб можна було конкурувати з українською агропродукцією.

Нагадаємо, у середу, 3 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір умовляти польських перевізників "не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів".