"Усвідомлюємо ці ризики": Росія спробує дестабілізувати ситуацію в Молдові навесні, — Санду

За словами президентки Молдови, Кишинів веде постійну роботу над тим, щоб вплив Кремля в країні був мінімальним, однак ризик провокацій продовжує існувати.

Російська Федерація може відновити дії з дестабілізації ситуації в Молдові вже за кілька місяців. Про це заявила президентка Мая Санду, передає Agerpres.

За її словами, Москва вже багато років робить усе для того, щоб порядок і влада в Кишиневі підпорядковувалися їй. Робиться це за допомогою придністровського регіону, однак Молдова робить усі спроби, щоб уникнути цього в майбутньому.

"Ми усвідомлюємо ці ризики і робимо всі дії для запобігання цим дестабілізаціям. Ми говоримо з ними і повідомляємо громадянам про ці ризики, як ми робили це торік, коли наміром Росії було повалення уряду", — заявила Мая Санду.

Окремо президентка Молдови заявила, що разом із громадянами та різними державними установами триває робота над тим, щоб ризики перестали існувати. Водночас вона розуміє, що роботи попереду ще багато, адже вразливі місця залишаються.

Також Кишинів розраховує на підтримку з боку своїх сусідів, в особі Румунії, а також усієї міжнародної спільноти. Вони повинні будуть допомогти Молдові порушити плани Росії.

Водночас Кремль, на думку Маї Санду, не зупиниться і вже навесні активізує спроби дестабілізації ситуації.

"Ми знаємо, що цієї весни Росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію", — підсумувала президентка Молдови.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що РФ може готувати "операцію під фальшивим прапором" у Придністров'ї, про що повідомляли аналітики з ISW. У Придністров'ї зі свого боку повідомили, що Молдова нібито готує бойові групи для руйнування критично важливих об'єктів і диверсій.

14 грудня 2023 року повідомлялося, що Молдова може налагодити відносини з РФ на чолі з Володимиром Путіним, однак є певні умови. За словами Маї Санду, поки що Москва продовжує кожні два дні погрожувати Кишиневу. Це суперечить принципам зовнішньої політики держави.

27 лютого 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що РФ має намір організувати державний переворот у Молдові та повалити конституційну владу. За його словами, для досягнення бажаного результату спецслужби РФ застосували цілу низку заходів, проте всі їхні плани зазнали краху ще в зародку.