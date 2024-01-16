Республіканець, який називав Зеленського "нацистом", зняв кандидатуру з виборів президента США

Колишній лідер Білого дому називав Вівека Рамасвамі шахраєм, але бізнесмен все одно підтримує політику Дональда Трампа, адже це нібито в інтересах Америки.

Американський мультимільйонер і колишній керівник біотехнологічної компанії Вівек Рамасавамі вибув із перегонів на посаду президента США. Він вирішив підтримати іншого кандидата — Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Колишньому кандидату в президенти США зараз 38 років і він став одним із сюрпризів республіканських перегонів 2024 року, в яких домінував ексглава Білого дому Дональд Трамп.

Протягом усього часу Вівек Рамасавамі підтримував свого опонента, але йому вдалося вибити собі місце в кампанії завдяки молодшій поведінці.

Водночас сам Дональд Трамп назвав конкурента "шахраєм", і якщо американці ухвалять рішення підтримати його, тоді це буде голосуванням за "іншу сторону".

Навіть попри звинувачення Вівек Рамасавамі схвально висловився про колишнього американського президента, адже "Америка понад усе" і дії Дональда Трампа він повністю підтримує.

"Для мене немає шляху стати наступним президентом", — заявив він, отримавши 7,7% голосів після голосування в Айові та посівши лише 4 місце.

Уже після цього Дональд Трамп узяв м'якший тон щодо колишнього кандидата і додав, що хоче привітати Вівека Рамасавамі з тим, що він "виконав до біса хорошу роботу".

Висловлювання Вівека Рамасавамі про Україну: що відомо

19 серпня повідомлялося, що колишній конкурент Дональда Трампа на виборах був не проти віддати Донбас Росії, адже так на його думку можна швидко закінчити війну в Україні. За його словами, військовий союз РФ і Китаю — найбільша військова загроза для США. Тому Вашингтон повинен домагатися не програшу Путіна, а виграшу Америки.

"Я закінчу війну в Україні на умовах, які вимагатимуть від Путіна виходу з військового союзу з Китаєм. Мета не в тому, щоб Росія "програла". Мета має полягати в тому, щоб США виграли", — заявив Вівек Рамасавамі.

25 серпня повідомлялося, що війна в Україні може різко закінчитися, якщо Вашингтон перестане втручатися і перестане фінансувати конфлікт, заявляв Рамасвамі. Тільки так, він вважає, можна зберегти суверенітет України.

Нагадаємо, що 9 листопада Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і розкритикував уряд України. За його словами, Київ нібито не є "зразком демократії", адже влада забороняє опозиційні партії.