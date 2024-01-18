Румунські фермери та перевізники заблокують третій пункт пропуску на кордоні з Україною

У ДМС повідомили, що блокада не торкнеться руху легкового транспорту й автобусів.

18 січня румунські протестувальники збираються перекрити КПП "Халмеу-Дьяково" з боку Румунії для вантажних автомобілів. Про це повідомили в Державній митній службі (ДМС) України.

Повідомляється, що протестуватимуть місцеві автоперевізники та фермери.

"Протестувальники планують перекрити рух вантажівок, тому може бути тимчасово обмежено або заблоковано рух вантажного транспорту", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що блокада не торкнеться руху легкового транспорту й автобусів.

Також у ГТС нагадали, що румунські протестувальники вже блокують два пункти пропуску з Україною — "Сірет-Порубне" і "Віковую-де-Сус — Красноїльськ".

"Після отримання офіційного підтвердження блокування пункту пропуску "Халмеу-Д'яково" додатково проінформуємо про роботу п/п та ймовірні терміни страйку", — зазначили в ДМС.

Румунські протестувальники заблокують третій пункт пропуску Фото: Скриншот

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що фермери Румунії розблокували рух на кордоні. Біля митного пункту "Сірет" стоїть колона з транспортних засобів, а поруч усе контролюють співробітники правоохоронних органів. Водіїв закликали не вестися на провокації.