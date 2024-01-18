"Йде війна": у Кремлі вирішили жорстко переслідувати учасників протестів у Башкирії, — росЗМІ

За словами людини, близької до російського парламенту, влада поки що розраховує, що жителі Башкортостану самостійно проголосують "як треба", однак за потреби голоси за Володимира Путіна "можуть і накрутити".

На прийдешніх президентських виборах Кремль готовий накрутити голоси за Володимира Путіна в Башкортостані на тлі масових протестів у республіці. Про це пише російське медіа "Верстка" 18 січня, посилаючись на свої джерела.

Повідомляється, що силовики вивчають ситуацію з масовими протестами в Башкортостані, щоб зрозуміти, як активісти змогли організувати їх. За даними журналістів, вони розраховують знайти відповідні чати у WhatsApp або Telegram-канали.

Джерело видання в силових структурах зазначило, що перед силовиками стоїть завдання довести, що протести організували "зовнішні провокатори", а не активісти, проте вагомих доказів цьому поки немає.

Джерело, близьке до адміністрації президента РФ стверджує, що учасників протестів збираються переслідувати жорстко. За його словами, таке рішення ухвалили "на самому верху" силових структур разом із Кремлем.

"Навіщо м'яко [розганяти]? Є КК, триває війна, такі провокації мають припинятися", — сказала людина, близька до парламенту.

Співрозмовник видання також зазначив, що за необхідності голосування в Башкортостані "можуть і накрутити". Він підкреслив, що поки що російська влада розраховує, що жителі Башкортостану самостійно проголосують "як потрібно". Бажаний результат — 70% явки і 70% голосів за Володимира Путіна.

Протести в Башкортостані: що відомо

Нагадаємо, 15 січня, у Башкортостані стартувала акція протесту. Жителі міста Баймак заступилися за активіста Фаїля Алсинова. Люди зібралися біля суду, де Алсинову виносили вирок у справі про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", вимагали звільнення активіста і відставки глави Башкортостану Радія Хабірова.

Місцеві медіа повідомили, що ввечері 17 січня російський ОМОН виїхав із міста Баймак у Башкирії, де відбувалися мітинги протесту проти покарання місцевого активіста. Коли автомобілі із силовиками перетинали межі населеного пункту, то потрапили під "зливу" сніжків і каміння. У відповідь омонівці почали стріляти.

РосЗМІ також повідомили, що протягом двох днів було заблоковано шість Telegram-каналів, які поширювали інформацію про події в Башкирії. Крім того, в республіці виникли проблеми з роботою WhatsApp, а в районі суду пропадав інтернет.