Адміністрація Байдена готується до тривалої військової кампанії проти хуситів, — WP

Офіційні особи в Сполучених Штатах заявляють: про роки щодо операції в Ємені не йдеться. Проте й сказати, коли військовий потенціал хуситів буде підірвано, поки не можуть.

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє план тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені, адже впродовж 10 днів зупинити атаки угруповання на морську торгівлю в Червоному морі не вдалося. Про це йдеться у The Washington Post.

Деякі американські чиновники занепокоєні планами на безстрокову операцію, тому що, як вони вважають, вона може втягнути Вашингтон в інший непередбачуваний близькосхідний конфлікт.

В даний час у Білому домі обговорюють варіанти подальших дій адміністрації у відповідь на рухи Ірану останніми днями.

Хусити за допомогою своєї кампанії, а саме понад 30 ракетних і безпілотних атак на комерційні та морські судна з листопада, намагаються тиснути на Ізраїль.

Водночас відповідь США також ризикує втягнути Байдена в ще одну нестабільну кампанію в регіоні. А це може підірвати його спробу переорієнтувати зовнішню політику США на Росію і Китай.

Представники адміністрації, які говорили на умовах анонімності, описали американську стратегію в Ємені як спробу підірвати високопоставлений військовий потенціал хуситів, щоб обмежити їхню здатність здійснювати напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці або, щонайменше, забезпечити достатній стримувальний чинник, щоб судноплавні компанії, які уникають ризику, відновили відправку суден водними шляхами регіону.

"Ми чітко уявляємо собі, хто такі хусити, і який їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно припинять свої дії, але ми, безумовно, намагаємося послабити та знищити їхній потенціал", — сказав високопоставлений американський чиновник у коментарі виданню.

Нагадаємо, адміністрація Байдена вже внесла єменських бойовиків-хуситів до списку терористичних організацій.

Наприкінці 2023 року, а саме 9 грудня, збройне угруповання хуситів у Ємені, що діє за підтримки Ірану, заявило, що блокуватиме проходження Баб-ель-Мандебською протокою на шляху до Суецького каналу всіх кораблів із будь-яких країн, які прямують до Ізраїлю. У межах цієї заяви було здійснено серію атак по цивільних кораблях ракетами і дронами, були також спроби брати їх на абордаж.