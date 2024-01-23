Білоруські прикордонники зі зброєю перетнули кордон Литви: у МЗС відреагували

Це вже не перший випадок, коли білоруські прикордонники заходять на територію Литви. У МЗС країни просять Білорусь надати пояснення відносно цього інциденту та зробити так, аби цього більше не повторювалося.

У понеділок, 22 січня, троє озброєних білоруських прикордонників перетнули державний кордон із Литвою. Про це пише LRT.

Зазначається, що інцидент стався в Ігналінському районі. Прикордонники навмисно зайшли на територію чужої країни та пройшли углиб близько 2,5 метра.

У литовській Службі охорони державного кордону, білоруські прикордонники здійснювали патрулювання на своїй стороні та йшли вздовж кордону засніженою територією. Вони підійшли до зруйнованого патрульного мосту на своєму боці, після чого розвернулися та перейшли лінію кордону.

Після того, як білоруські прикордонники дійшли до збудованого паркану на території Литви, вони повернулися назад. Повідомляється, що за діями колег спостерігали прикордонники Литви, однак потреби втручатися не було.

Зазначається, що через незаконний перетин кордону у Литві планують розпочати досудове розслідування.

У Міністерстві закордонних справ Литви відреагували на цей інцидент та заявили, що білоруські прикордонники пройшли близько 400 метрів територією Литви.

Вже наступного дня, 23 січня, МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило дипломатичну ноту та висловили рішучий протест проти порушень держкордону Литви, яке відбувається не вперше.

У міністерстві просять Білорусь надати пояснення відносно цього інциденту та вжити необхідних заходів для того, аби такі дії більше не повторювалися.

Варто додати, що це не перший випадок, коли Литва повідомляє про порушення білоруськими прикордонниками кордону. Так, як писали медіа, весною минулого року у Службі охорони державного кордону Литви двічі заявляли про порушення кордону прикордонниками сусідньої держави. Тоді Білорусі також відправляли ноту протесту.

Тим часом у прикордонному комітеті Білорусі казали, що заяви Литви не відповідають дійсності, а в одному із випадків, на їх думку, прикордонник перетнув кордон "випадково".

Нагадаємо, у січні минулого року у білоруські прикордонники скаржилися на "образливі" жести від українських прикордонників. Вони опублікували відео, на якому начебто український прикордонник махає рукою, після чого проводить пальцем по горлу.

Також влітку минулого року прикордонники Білорусі включили аудіозапис, у якому йдеться про схожість українського і білоруського народів, зокрема, порівнювалася схожість "борщів". Втім українські колеги не залишили це без уваги та дали відповідь зазначивши, що їхній борщ нагадує російські щі.