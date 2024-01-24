Парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, — ЗМІ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає рішення турецького парламенту й очікує завершення ратифікації з боку Угорщини "якомога швидше".

У вівторок, 23 січня, парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це пише SVT.

Повідомляється, що з 346 парламентаріїв 287 проголосували за членство Швеції в НАТО. Проти виступили 55 осіб, решта — утрималися. Голосуванню передували приблизно чотиригодинні дебати.

Як зазначають журналісти, тепер Угорщина стала єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що очікує завершення ратифікації з боку Угорщини "якомога швидше". Він також заявив, що вітає рішення турецького парламенту.

"Усі країни НАТО домовилися у Вільнюсі запросити Швецію до нашого альянсу, і Швеція виконала свої зобов'язання. Членство Швеції робить НАТО сильнішим, а нас усіх — безпечнішими", — цитують Столтенберга журналісти.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагував на рішення парламенту Туреччини на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

"Сьогодні ми на один крок ближче до того, щоб стати повноправним членом НАТО. Позитивно, що Великі Генеральні Збори Туреччини проголосували за вступ Швеції до НАТО", — написав глава шведського уряду.

Нагадаємо, 18 травня 2022 року Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Посол Швеції в Альянсі Аксель Вернхофф і його фінський колега Клаус Корхонен передали листи-заявки, які до цього підписали їхні міністри закордонних справ.

25 жовтня 2023 року ЗМІ повідомили, що Туреччина почала процес ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. Протокол про вступ ще однієї європейської країни до Альянсу підписав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, після чого це рішення схвалив спікер парламенту Нуман Куртулмуш.