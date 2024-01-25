Дмитру Касінцеву, у квартирі якого затримали підозрювану у ліквідації військкора, також призначили реальний термін. Він отримав 1 рік і 9 місяців.

Дар’ю Трепову, яку затримали за підозрою у вбивстві Владлена Татарського, російського пропагандиста, засудили до 27 років колонії. Про це повідомляє Telegram-канал SOTA.

Її визнали винною за статтями про теракт, підробку документів та транспортування вибухових речовин. Прокурор вимагав призначити для неї 28 років колонії.

Дмитру Касінцеву, у квартирі якого затримали Трепову, також призначили реальний термін. Він отримав 1 рік і 9 місяців.

Вбивство Татарського

У Санкт-Петербурзі в кафе "Street food bar" у квітні 2023 року відбувся вибух. Внаслідок події загинув російський військкор і пропагандист Владлен Татарський. Наступного дня, 3 квітня, у Росії затримали підозрювану в убивстві Дар'ю Трепову. Дівчина прийшла на захід і вручила Татарському статуетку, яка потім вибухнула.

Як повідомляли російські ЗМІ, 26-річна Дар'я Трепова, обвинувачена у вбивстві російського військкора Владлена Татарського (Максима Фоміна), планувала здійснити теракт у Москві, маючи намір подарувати жертві статуетку на березневій лекції в Російському новому університеті. Куратори нібито зуміли переконати терористку відмовитися від цього наміру.

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року видання The Washington Post із посиланням на свої джерела повідомило, що вбивство Дугіної і Татарського влаштували співробітники СБУ зі зв'язками в ЦРУ. За даними ЗМІ, в операціях брали участь елітні групи українських оперативників, сформовані, навчені й оснащені в тісному партнерстві з ЦРУ.