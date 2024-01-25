США виведуть війська з Іраку: чи підтвердили в Пентагоні заяви ЗМІ

Офіційно американські військові не підтвердили виведення військ із Іраку. Інформація про такий розвиток подій надійшли від анонімних джерел, пояснили журналісти.

США готуються вивести з Іраку підрозділи, які 10 років перебували на військових базах на території країни. Поки що оголосили про створення робочої групи, яка займатиметься переговорами щодо подальших дій. Про ситуацію американськими військами в Іраку розповіли на порталі CNN.

Журналісти порталу отримали інформацію від двох джерел в американському уряді, імена яких не розголошувалися. Джерела заявили, що США починають виведення своїх військових із баз в Іраку. Водночас автори статті не вказали, коли саме це станеться, але пояснили, що до цього "публічно закликають" в іракському уряді.

На порталі Reuters із покликанням на три анонімні джерела написали, що відповідну пропозицію США надіслали міністру закордонних справ Іраку Фуаду Хусейну.

Офіційні особи США поки що не підтвердили публікації, розміщені на порталі CNN і Reuters.

Іран і США — деталі

Зазначимо, пресслужба Пентагону 25 січня повідомила, що почне працювати робоча група Вищої військової комісії (Higher Military Commission) урядовців США й Іраку, яку вперше зібрали 7-8 серпня 2023 року. Представники обох країн аналізуватимуть три аспекти: можливу загрозу з боку терористів Ісламської Держави Іраку та Леванту (ІДІЛ), оперативну ситуацію та військові спроможності Іраку.

Головна мета робочої групи — з'ясувати, як варто змінити дії Міжнародної коаліції, щоб "ІДІЛ ніколи не відродився". Також підкреслюється зобов'язання "співпрацювати у сфері безпеки для сприяння стабільності в Іраку та в регіоні".

У тексті документа, опублікованому Міноборони США, прямо не вказано, що американські війська дійсно виводяться з Іраку.

Скриншот заяви Пентагону щодо військової співпраці з Іраком Фото: Скриншот

Військові підрозділи Збройних сил США опинилися на території Іраку внаслідок міжнародної військової операції, яка почалася в цій центральноазійській країні у 2014 році. Голова мета операції, очолюваної США, — боротьба з терористами з організації ІДІЛ.

Ірак та ІДІЛ — що відомо

Ісламська Держава Іраку та Леванту — терористична ісламістська організація, яка до березня 2015 року контролювала території в Сирії, Іраку, Нігерії, Афганістані та була створена на основі "Аль-Каїди". Головна мета організації — створити ісламський халіфат, попри людські жертви. Після воєнних дій, які активізувалися у 2014 році, до боротьби проти терористів долучилися США та міжнародна коаліція.

Єменські хусити — воєнізована ісламістська організація, яка вдарила по Ізраїлю, що почав воєнні дії в секторі Гази, намагаючись знешкодити бойовиків ХАМАСу. Також почалися атаки на вантажні кораблі, які проходять по Червоному морю.

Нагадуємо, 16 січня крилаті ракети Ірану вдарили по військових об'єктах США в Іраку: постраждали бази в містах Харір і Ербілі. 23 січня США та Велика Британія продовжили військову операцію проти таборів хуситів — по них запустили кілька десятків крилатих ракет.