МЗС України відреагувало на участь проросійського актора в серіалі HBO: що про нього відомо (фото)

Мілош Бикович ще у 2021 році отримав російське громадянство та називав Росію "своєю батьківщиною". Крім того, він неодноразово підтримував ворожі наративи в різних інтерв'ю.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву стримінгової платформи НВО про те, що до зйомок 3 сезону серіалу "Білий лотос" залучать сербсько-російського актора Мілоша Биковича. Про це МЗС написало у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

"HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, "Білий лотос" — американський комедійно-драматичний серіал, створений Майком Вайтом для HBO. Він розповідає про гостей і працівників вигаданої мережі курортів "Білий лотос".

Що відомо про Мілоша Биковича

Як повідомляв російський "Интерфакс", Мілош Бикович, який буде зніматися в серіалі HBO, ще у 2021 році отримав російське громадянство. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

"Більше семи років я беру участь у культурному житті Росії. Для мене це благословення та джерело щастя. Весь цей час я почуваюся активним членом російського суспільства, тепер це офіційно закріплено. Це велика честь, що сьогодні я можу сказати: Росія – моя Батьківщина", — написав Бикович у своєму Instagram.

В Російській Федерації актор здобув популярність завдяки участі в серіалах "Готель Елеон", "Гранд" і "Крила Імперії", також зіграв головну роль у стрічці "Холоп". Неодноразово знімався у фільмах режисера-пропагандиста Микити Михалкова.

Мілош Бикович у ролі Паші з "Готелю Елеон"

Крім того, Бикович неодноразово підтримував російські наративи в різних інтерв'ю, зокрема на питання інтерв’юєрки, чи справді серби люблять Росію більше ніж росіяни, відповів:

"Це так. Ми були один народ. Ми майже однією мовою говорили 200-300 років тому. Ти не відчуваєш ностальгії доки чогось не втрачаєш. І є певна глибока ностальгія в крові сербського народу. У 1925 році кожен п’ятий житель Белграда був росіянином", — запевняє актор.

У 2018 році Путін особисто нагородив Мілоша Биковича медаллю Пушкіна – державною відзнакою РФ. її вручають за заслуги у в області культури та мистецтва, освіти, гуманітарних наук і літератури, за великий внесок у вивчення і збереження культурної спадщини.

Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що відомого російського актора Анатолія Руденка затримали з наркотиками в центрі Москви. Увечері, 17 січня, патрульні зупинили на вулиці Антонова-Овсієнка таксі, в якому перебував 41-річний актор. Останній нібито поводився підозріло, через що правоохоронці вирішили його оглянути. У його спідній білизні пакетик з білою речовиною.

Раніше російський актор Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі. Коли він перебував неподалік від лінії фронту, в нього влучила куля.

Крім того, минулоріч Мін'юст РФ визнав "іноагентом" актора Артура Смольянінова. Російський актор заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України.