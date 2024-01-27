Звинувачення Трампа у спробі зґвалтування: експрезиденту США винесли вирок

Присяжні зобов'язали Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Джин Керролл, яка звинувачує його в наклепі та спробі зґвалтування. У відповідь експрезидент США заявив про намір оскаржити "полювання на відьом, спрямоване Байденом".

У п'ятницю, 26 січня, федеральне журі Мангеттена ухвалило, що колишній президент США Дональд Трамп має виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Джин Керролл як компенсацію за публічні заяви, зроблені ним 2019 року, які містили зневагу і заперечення її звинувачень у спробі зґвалтування. Про це пише CNN.

Як зазначають журналісти, компенсація більш ніж у вісім разів перевищує суму, яку Керролл вказувала у своєму первинному позові.

Керролл назвала рішення присяжних "великою перемогою для кожної жінки, яка встає, коли її збили з ніг". Її адвокат Роббі Каплан також додав, що вирок є доказом того, що верховенство закону поширюється на всіх.

"Є спосіб протистояти комусь на кшталт Дональда Трампа, якого більше турбують багатство, слава і влада, ніж повага до закону", — заявив Каплан.

Зі свого боку Трамп висловив незгоду з вироком і заявив про намір оскаржити "полювання на відьом, спрямоване Байденом".

"Наша правова система вийшла з-під контролю і використовується як політична зброя. Вони відібрали всі Права Першої поправки. Це не Америка!", — написав він у Truth Social.

Звинувачення Трампа у спробі зґвалтування: що відомо

Нагадаємо, 25 квітня 2023 року розпочався цивільний процес за звинуваченням Дональда Трампа у спробі зґвалтування колишньої оглядачки журналу Elle Джин Керолл, яка також звинуватила експрезидента США в дифамації.

Керолл заявила, що в 90-х роках зустріла Трампа в магазині Bergdorf Goodman. За її словами, бізнесмен попросив допомоги в купівлі подарунка для іншої жінки, після чого провів її до роздягальні, де зачинив двері і притиснув її до стіни. Жінка зазначила, що їй вдалося вириватися через кілька хвилин.

Трамп відкинув звинувачення Керолл, назвавши її "психічно хворою", її заяву — "містифікацією" і "повною аферою". Крім того, він заявив, що жінка вигадала зустріч, щоб прорекламувати свої мемуари.

Раніше, 30 березня, в окружній прокуратурі Мангеттена проголосували за висунення обвинувачення Трампу у зв'язку з виплатою коштів порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній ймовірний зв'язок незадовго до президентських виборів 2016 року.