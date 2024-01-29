Поцупили найдорожче вино у світі: в Парижі обікрали ресторан з мультфільму "Рататуй" (фото)

Згідно з останньою інвентаризацією зникли приблизно 83 пляшки найдорожчого вина. У 2018 році пляшка Romanée-Conti 1945 року була продана за 482 000 євро і стала на той час найдорожчою у світі.

У Парижі з відомого ресторану La Tour d'Argent, яий надихнув зникло вино на суму понад 1,5 мільйона євро. Йдеться про алкогольний Romanée Conti — одне з найдорожчих вин у світі. Про це пише ВВС.

Коли точно зникло вино, невідомо, оскільки інвентаризацію до цього востанє проводили в січні 2020 року, а зникнення вина виявили тільки зараз під час чергової інвентаризації, яка охопила 300 тисяч пляшок.

Скарга була подана до французької поліції минулого тижня, але доказів пограбування не було знайдено.

Згідно з останньою інвентаризацією, яка була проведена в 2020 році, приблизно 83 пляшки вважаються зниклими. Але оскільки пляшки пронумеровані, злодієві буде важко їх непомітно продати.

Серед зниклих пляшок вина з Domaine de la Romanée-Conti, бургундського маєтку, який славиться виробництвом дорогих вин.

Окремі пляшки можна продати за п’ятизначну суму, а за останніми оцінками Grands Échézeaux Domaine De La Romanée-Conti Grand Cru Nicolas 1966 року коштує 4057 фунтів стерлінгів.

У 2018 році пляшка Romanée-Conti 1945 року була продана за 482 000 євро і стала на той час найдорожчою пляшкою у світі.

вино Romanée Conti

Історія ресторану La Tour d'Argent

Під час нацистського вторгнення до Парижа в 1940 році власник ресторану Клод Террайль сховав свої найцінніші пляшки вина за фальшивою стіною в підвалі.

Розташований у 5-му окрузі, ресторан виходить на річку Сену та собор Паризької Богоматері, і його часто описують як "найстаріший ресторан у Парижі" з історією, яка сягає 1582 року — хоча історики цю інформацію заперечують.

La Tour d'Argent став популярним у 19 столітті та здобув сумну популярність завдяки фірмовій страві з качки Canard au sang, що перекладається як кривава качка.

ресторан La Tour d'Argent у Парижі

Після масштабної реконструкції у 2022 році ресторан знову відкрився в серпні минулого року і тепер включає бар на першому поверсі, розкішний готельний люкс, терасу на даху та відкриту кухню в їдальні.

Карта вин ресторану важить близько 8 кг, і її доводиться розвозити відвідувачам на візку.

В ресторані бували багато глав держав та монархів. Зокрема, королева Єлизавета II обідала там у 1948 році. Його відомими клієнтами були Чарлі Чаплін, Теодор і Франклін Рузвельти, Сальвадор Далі, Бред Пітт і Анджеліна Джолі.

Ресторан також надихнув компанію Pixar на створення анімаційного фільму "Рататуй" 2007 року, який розповідає історію молодого пацюка, який мріє стати шеф-кухарем у відомому ресторані.

Ресторан надихнув анімаційний фільм "Рататуй"

Нагадаємо, що у Лондоні вкрали антивоєнну роботу художника Бенксі. Свідками крадіжки стали лондонці, які спеціально приїхали, аби подивитися на його нову роботу.