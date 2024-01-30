67 мільйонів, 3 старі автомобілі та гараж: ЦВК РФ показала "доходи" Путіна за 6 років (документ)

В опублікованому документі можна помітити, що особиста квартира російського президента нібито розташована в Санкт-Петербурзі, але водночас йому було виділено ще одну нерухомість у Москві.

Центральна виборча комісія Російської Федерації поділилася відомостями про доходи і майно президента Володимира Путіна за останні 6 років. Про це повідомляє "РИА Новости" 30 січня.

За їхніми даними, за останні 6 років, які російський президент перебуває на посаді, він нібито заробив 67 591 875 рублів. Також у нього є особиста нерухомість у вигляді квартири в Санкт-Петербурзі розміром 77 квадратних метрів і гараж у тому ж місті — 18 кв. м.

Ще в опублікованому документі є відомості про транспортні засоби Володимира Путіна. У нього в арсеналі нібито всього кілька старих автомобілів — ГАЗ М21 1960-го року випуску, ГАЗ М21 1965-го року випуску, а також "Нива" 2009-го року випуску. Додатково зазначено наявність автомобільного причепа "Скіф" 1987-го року випуску.

ЦВК РФ опублікувала доходи і майно Володимира Путіна за останні 6 років Фото: пресслужба ЦВК

Що стосується фінансів, то у президента Росії, додають у ЦВК, є десять рахунків у банках, на яких лежить 54 416 604,52 рубля. Ще йому належить 230 акцій ПАТ "Банк Санкт-Петербург" (номінальна вартість однієї акції 11,81 рубля).

Окремим пунктом в опублікованому документі позначені зобов'язання майнового характеру. Тобто, у кандидата в президенти на майбутніх виборах, які відбудуться вже в березні, є квартира в Москві площею 153,7 квадратних метрів. Вона в нього в безстроковому користуванні.

Ще він має право на машиномісце розміром у 18 квадратних метрів, що розташоване в Санкт-Петербурзі.

Достовірність цієї декларації підтвердити офіційно не можна.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що журналісти показали "дачу" Путіна з "вкраденим" водоспадом. Президент Росії приїжджає в резиденцію щонайменше раз на рік — після відвідин монастиря. Його "дача" включає особняки, заповідну зону, форелеву ферму і виробництво мармурової яловичини.

Також того ж дня Володимир Путін відмовився брати участь у передвиборчих дебатах. Це вже не вперше, коли той уникає подібних заходів. Прессекретар президента Дмитро Пєсков також зауважив, що дебати є "досить безглуздими за своєю суттю", і відбиток чинного президентства суттєво змінює ситуацію.