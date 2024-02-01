У Дагестані спалахнув комплекс із торгових центрів, відбулася евакуація (відео)

Спочатку пожежа сталася у двоповерховій будівлі ЦУМ, після чого вогонь перекинувся на сусідні ТРЦ. Площа займання становить щонайменше 1200 квадратних метрів.

Комплекс із торгових центрів спалахнув в російському Буйнакську, Республіка Дагестан. Про це у Telegram повідомляє The Moscow Times.

Спочатку пожежа сталася у двоповерховій будівлі ЦУМ, після чого вогонь перекинувся на сусідні ТРЦ. Площа займання становить щонайменше 1200 квадратних метрів.

За інформацією РБК, горіла покрівля двоповерхової будівлі. Пізніше, як йдеться у повідомленні, в МНС РФ уточнили, що евакуйовано 27 осіб.

Російські силовики не назвали причину займання.

Пожежі в Росії у січні

В Москві 30 січня зайнялася будівля комітету КПРФ. За даними МНС, у центрі столиці РФ спалахнув другий поверх адміністративної будівлі на вулиці Гіляровського. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.

У середу, 24 січня, в російському місті Туапсе, Краснодарський край, було чути вибухи, а потім спалахнула пожежа на нафтобазі "Роснефть". Мешканці Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи, російські війська могли застосувати ППО.

В порту поблизу Петербурга 21 січня відбулася пожежа. Дрони атакували об'єкти нафтового терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек", відбулися два вибухи. Перед атаками місцеві жителі чули звук безпілотників.

Нагадаємо, 28 вересня у Ташкенті спалахнув митний склад аеропорту. За даними МНС Узбекистану, причиною вибуху в столиці стала "сильна блискавка". У Мережі пишуть, що вибух був такої сили, що від "складу майже нічого не залишилося".