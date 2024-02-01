На знак протесту: чоловік узяв 7 заручників у Туреччині, щоб заступитися за Газу (відео)

Невідомий зайшов у головну будівлю заводу зі зброєю. Він тримає в заручниках працівників.

У Туреччині невідомий здійснив напад на фабрику та взяв працівників у заручники. Про інцидент 1 лютого повідомили у виданні Hurriyet.

За даними ЗМІ, напад стався в районі Гебзе провінції Коджаелі, що на Північному Заході Туреччини. Приблизно о 15:00 у головний корпус заводу зайшов озброєний чоловік.

Фото: Hurriyet Фото: Hurriyet Фото: Hurriyet

Повідомляється, що він узяв у заручники людей, які були на фабриці. За інформацією видання, злочинець зробив це на знак протесту проти нападів Ізраїлю на Газу.

На місце події вже направили "багато бригад" поліції та медиків. Місцевий губернатор Седдар Явуз також вирушив до фабрики.

Зазначається, що до заводу скерували й спецпризначенців поліції. Вулицю, де він розташований, перекрили для транспорту й пішоходів.

У місцевому медіа передали, що йдеться про завод Procter And Gamble (P&G). Також журналісти уточнили, що в заручники були взяті семеро працівників.

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