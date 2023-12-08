Росіянин взяв заручницю і погрожував всіх підірвати, щоб добитись допомоги, — росЗМІ

Чоловік озброївся шилом та відправився до сенатора, щоб влаштувати кримінальний "перформанс". Він сподівався, що так на нього звернуть увагу та скоріше вилікують.

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Житель російського Новосибірська пішов на злочин, щоб добитись лікування. Він взяв у заручники помічницю сенатора та обіцяв підірвати будівлю. Про це 8 грудня повідомили у медіа Baza.

Інцидент стався 7 грудня. 43-річний Сергій Є. увірвався до урядової будівлі та підійшов до робочого місця помічниці сенатора Марини Ананич. Погрожуючи жінці шилом, він затягнув її в кабінет керівника.

Заручниця пізніше розповіла, що одразу впізнала свого нападника. Раніше чоловік вже приходив до неї зі скаргами на МОЗ. Тоді Сергій розповідав, що в нього постійно німіють руки й обличчя. Проте діагноз йому поставити ніхто не міг.

За інформацією медіа, спочатку на дії Сергія ніхто не звернув увагу. Тоді він сам викрикнув, що взяв заручницю. Росіянин забарикадував двері. Окрім того, він вдався до погроз підірвати бомбу, якщо хтось зайде і спробує йому завадити.

Працівники офісу сенатора викликали на місце поліцію. Визволення заручниці зайняло 40 хвилин, але Сергій все ж відпустив її та здався.

Пізніше затриманий і доставлений у відділення чоловік пояснив, чого добивався. Він розповів, що страждає на психічне захворювання. Росіянин сподівався, що завдяки "перформансу" його скоріше вилікують.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ чоловік кинув бойову гранату у трьох людей. Росіяни його підтримали у соцмережах, адже, на їхню думку, вчинок був справедливим.

Росіянка застрягла у польському аеропорту. У неї забрали паспорт, натомість видавши макарони з фаршем, пляшки води та пледи.