Найбільш "нахабний" витік даних: екс-співробітника ЦРУ засудили за передачу секретної інформації

За даними журналістів, цей витік зашкодив здатності ЦРУ збирати зовнішні розвіддані проти супротивників Америки, поставив персонал, програми та активи спецслужби під пряму загрозу і коштував їй сотні мільйонів доларів.

Ексагента ЦРУ Джошуа Шульте засудили на строк 40 років за розкриття відомостей про таємні хакерські програми спецслужби на платформі Wikileaks. Про це повідомляє BBC.

Звинувачення прокурорів полягає в тому, що він розкрив інструменти "Vault 7" ЦРУ, які надавали співробітникам розвідки можливість злому смартфонів і використання їх як прослуховувальних пристроїв.

Прокурори зазначили, що цей витік є одним із найбільш "нахабних" в історії США.

35-річний Шульте передав Wikileaks близько 8 761 документа 2017 року, що є найбільшим витоком даних в історії ЦРУ, зазначили в Міністерстві юстиції США.

Шульте наполягав на своїй невинуватості, проте його визнали винним за різними пунктами під час трьох окремих федеральних судових процесів у Нью-Йорку у 2020, 2022 і 2023 роках.

У четвер, 1 лютого, йому було ухвалено вирок за звинуваченнями у шпигунстві, неповазі до суду, наданні неправдивих свідчень перед ФБР і зберіганні зображень насильства над дітьми.

"Джошуа Шульте зрадив свою країну, скоївши одні з найбільш нахабних, огидних злочинів шпигунства в американській історії", — сказав прокурор Деміан Вільямс.

Згідно з доказами, представленими в суді, Шульте працював розробником програмного забезпечення в Центрі кіберрозвідки, який займається кібершпигунством проти терористичних організацій та іноземних урядів.

За словами прокурорів, цей витік зашкодив здатності ЦРУ збирати зовнішні розвіддані проти супротивників Америки, поставив персонал, програми та активи спецслужби під пряму загрозу і коштував їй сотні мільйонів доларів.

Прокурори заявили, що у 2016 році він передав інформацію Wikileaks, а потім збрехав агентам ФБР про свою роль у витоку даних. За словами прокурорів, Шульте, ймовірно, був мотивований гнівом через суперечку на робочому місці, зокрема, бажання покарати тих, хто, на його думку, образив його.

ФБР кілька разів допитувало Шульте після публікації даних WikiLeaks, але він заперечував свою відповідальність.

Прокурори стверджують, що після арешту Шульте намагався передати більше інформації. Він проніс до в'язниці телефон, з якого хотів надіслати журналістові інформацію про кібергрупи ЦРУ, і писав твіти, які містять інформацію про кіберінструменти ЦРУ, під ім'ям вигаданого оперативника розвідки. Шульте перебуває за ґратами з 2018 року.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилися секретні документи, в яких розкриваються питання щодо співпраці США з Україною, відносин з Китаєм і дані щодо діяльності на Близькому Сході.

11 квітня в Білому домі заявили, що США ще не з'ясували, хто причетний до витоку секретних документів щодо України. Зараз Вашингтон оцінює масштаби витоку і продовжує пошук винних у цій ситуації.