"Дослідницький об'єкт": Іран заявив про будівництво нового ядерного реактора

За словами журналістів, Тегеран прагне розширити свої можливості, щоб конкурувати з великими гравцями в ядерній енергетиці.

Іран оголосив про плани з будівництва свого четвертого ядерного дослідницького реактора в місті Ісфахан незабаром після того, як було оголошено про початок робіт зі створення нового комплексу атомних електростанцій на півдні країни. Про це повідомляє DW.

"Сьогодні на майданчику в Ісфахані розпочався процес заливки бетону для фундаменту реактора", — цитує іранське інформаційне агентство IRNA главу Організації з атомної енергії Ірану Мохаммада Есламі.

Державне агентство IRNA описало новий 10-мегаватний реактор як "дослідницький", зазначивши його різнобічне використання, включно з випробуванням палива і ядерних матеріалів, а також виробництвом промислових радіоізотопів і радіофармацевтичних препаратів. Існуючий центр ядерних досліджень в Ісфахані вже включає в себе три реактори.

Тегеран прагне збільшити свої можливості для конкуренції з великими учасниками в галузі ядерної енергетики. У січні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що Іран "скорочує" співпрацю з агентством.

Минулого тижня також було оголошено, що в місті Сірік наразі будують новий комплекс атомних електростанцій, який матиме загальну добову виробничу потужність у п'ять тисяч мегават.

"Ми повинні досягти виробничої потужності 20 тисяч мегават ядерної енергії в країні до 2041 року", — наголосив Есламі під час поїздки в регіон разом із президентом країни Ібрагімом Раїсі.

За даними IRNA, АЕС у Сириці мають ввести в експлуатацію до 2031 року.

Фокус раніше писав про збільшення ймовірності прямого протистояння США та Ірану на Близькому Сході. Американський контингент у регіоні налічує понад 30 тисяч військових.

Іранські військові та їхні проксі періодично завдають ударів по об'єктах в Іраку та Сирії. У ніч на 16 січня вибухи прогриміли біля консульства США в Ербілі.