"Він сам розповість": у Кремлі підтвердили, що Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону

Інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, імовірно, буде опубліковано в четвер, 8 лютого.

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає видання ТАСС.

Він заявив, що поява витягів із нібито стенограми інтерв'ю Путіна журналісту Такеру Карлсону — "абсолютний фейк".

Пєсков уточнив, що інтерв'ю Володимира Путіна вийде, коли Такер Карлсон сам буде готовий опублікувати його.

"Я не хотів би забігати наперед, все-таки це його інтерв'ю, тому коли він буде готовий це опублікувати, напевно, про всі деталі спочатку він сам розповість", — відповів Пєсков на прохання розповісти про деталі зустрічі журналіста та президента.

Водночас, за даними видання Wall Street Journal, інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналістові Такеру Карлсону, ймовірно, буде опубліковано в четвер, 8 лютого.

Напередодні журналіст підтвердив, що він перебуває в Москві і хоче взяти інтерв'ю у Путіна.

Він заявив, що його "обов'язок як журналіста" — "інформувати людей", зазначивши, що жоден західний журналіст дотепер "не зміг узяти інтерв'ю" в очільника країни-терориста Путіна, а американці начебто до цього не були "поінформовані" щодо війни Росії проти України, яку Карлсон назвав "конфліктом".

У своєму зверненні він не згадав і про повномасштабне російське вторгнення та воєнні злочини окупантів в Україні, а лише сказав, що "війна в Україні" "почалася" і внаслідок неї "померли сотні тисяч людей".

Хто такий Такер Карлсон

У своїй програмі на телеканалі Fox News Карлсон неодноразово висловлювався на підтримку Володимира Путіна і висловлював сумніви в "російській загрозі". Він також критикував адміністрацію президента Байдена за допомогу Києву. Російські пропагандистські ЗМІ часто цитують слова американського журналіста.

Карлсон також не приховує своєї антипатії до президента України Зеленського, називав його диктатором і висловлювався про нього вельми безсторонньо.

На Заході він більше відомий ксенофобськими та сексистськими заявами і тим, що поширював теорії змови.

Нагадаємо, що 24 квітня критик адміністрації Байдена Такер Карлсон пішов з телеканалу Fox News.с