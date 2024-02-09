"Геополітичний божевільний": РФ заплатила за інтерв'ю Путіна, щоб провести спецоперацію, — ГУР

Інтерв'ю президента Володимира Путіна західному журналісту — це інформаційно-психологічна операція, яка має вплинути за закордонних слухачів, заявив речник ГУР Андрій Юсов.

Спецслужби РФ замовили приїзд американського журналіста Такера Карлсона та проведення інтерв'ю з президентом Володимир Путіним. Головна мета двогодинної розмови — донести до західного світу позицію лідера Кремля. Про те, як можна оцінювати меседжі, озвучені Путіним, розповів речник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов у ефірі порталу "Ми — Україна".

Юсов наголосив, що інтерв'ю — це інформаційно-психологічна спецоперація (ІПСО), яку російські спецслужби спрямували на західну аудиторію. З його слів, щоб втілити її у життя Кремлю довелось сплатити "колосальні кошти". Про яку саме суму ідеться, посадовець не сказав.

Спілкуючись з Такером, Путін вкотре озвучив "брехливі наративи", при цьому українці не почули від нього нічого нового, зауважив представник ГУР. Наприклад, президент РФ вкотре повторив тези про "австрійський генштаб", який начебто вигадав Україну. Такі заяви зазвичай лунають від так званих "міських божевільних", але цей випадок краще назвати "геополітичний божевільний", — зауважив Юсов.

Також речник ГУР звернув увагу на протиріччя у поведінці російської влади. З одного боку, вона начебто ненавидить та зневажає умовний "Захід". З іншого боку, намагається з ним "говорити" — про це свідчать витрати та зусилля, витрачені на влаштування зустрічі Путіна та Карлсона.

"Можливість впливати на демократичний, світ якби вони його не обзивали в своїх пропагандистських шоу, для них є критично важливою. Вся ця операція була спробою донести голос умовного Путіна до того самого заходу, який вони так ненавидять".

Юсов про інтерв'ю Путіна - див. з 5:20

Інтерв'ю Путіна — деталі

Зазначимо, 6 лютого стало відомо про появу американського журналіста Такера Карлсона у Москві. Згодом американець заявив, що взяв у Путіна інтерв'ю та 8 лютого опублікує його у соцмережі X (Twitter).

Коли інтерв'ю з'явилось, слухачі почули ті ж самі тези, якими Путін обґрунтовував напад на Україну. Російський політик вкотре запевняв, що це Україна напала на РФ, а росіяни планують "денацифікувати" українців. Крім того, пролунали тези про те, що начебто РФ готова вести перемовини. При цьому наголошується, що окупанти прагнуть залишити за собою чотири південні області та півострів Крим.

Держсекретарка США (2009-2013 рр.) Гілларі Клінтон відреагувала на появу у Москві журналіста, звільненого з телеканалу FoxNews. На її думку, він незабаром може отримати посаду у росЗМІ.

Нагадуємо, 8 лютого видання Washongnot Post підкреслили, що зустріч Карлсона та Путіна — це "пік російської пропаганди". У офісі президента Зеленського відзначили, що американець надав трибуну "людожеру".