Через національність: у Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста (фото)

За даними Федерації баскетболу міста Києва, незадовго до матчу невідомі з ножами накинулися на двох спортсменів українського походження — вони виступали за місцеву команду.

У Німеччині невідомі напали з ножами на двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Унаслідок нападу 17-річний Єрмаков помер від отриманих травм у лікарні, тоді як його товариш перебуває в реанімації. Федерація баскетболу міста Києва заявила, що напад був мотивований національною приналежністю постраждалих.

Інцидент стався кілька днів тому в Дюссельдорфі, Німеччина. Єрмаков і Козаченко представляли молодіжну команду ART Giants (U-19) із цього міста.

Фото: Соцмережi

"Напередодні чергового матчу на них напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці. Уся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", — йдеться в повідомленні федерації.

Єрмаков активно займався баскетболом і виступав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". Він також був частиною юнацької збірної України (U-16), яка брала участь у чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

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