У Москві горить завод "МіГ": вогонь охопив два поверхи, — росЗМІ (фото, відео)

За даними російського медіа Baza, загоряння сталося на 2 та 3-му поверхах будівлі, а осередок перебуває в цеху, що реконструюється, який примикає до робочого корпусу підприємства.

У столиці Росії Москві на Ленінградському шосе горить завод "МіГ". Про це повідомляє російське медіа Baza.

За даними росЗМІ, вогонь почався в реконструйованому цеху, що примикає до робочого корпусу підприємства.

"За даними "Бази", загоряння сталося на 2 та 3-му поверхах будівлі — причина пожежі поки залишається невідомою. Площа пожежі — 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація. До місця події їдуть кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню й на інші будівлі заводу", — ідеться в повідомленні російських журналістів.

За даними російського медіа SHOT, загоряння нібито локалізували, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що фото або відео з місця не публікували. Також інцидент не коментували представники МНС Росії, міська влада Москви та силові відомства.

Нагадаємо, 13 лютого росЗМІ також повідомляли про яскраву заграву, яку бачили місцеві жителі Москви. Повідомлялося, що це сталося в районі Московського нафтопереробного заводу. Подробиць про цей інцидент також не надходило.

Нагадаємо також, уночі 9 лютого російські об'єкти атакували 19 дронів: у Курській, Брянській і Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі. У Telegram SHOT повідомили, що після атаки безпілотника на Ільському НПЗ в Краснодарському краї виникла сильна пожежа. За інформацією журналістів, дрон упав на території нафтопереробного заводу приблизно о 2 годині ночі. Сталися вибух і загоряння.