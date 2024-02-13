Між двох вогнів: спікер Джонсон заплутався в боротьбі із законопроєктом про зовнішню допомогу, — Politico

За інформацією журналістів, демократи в Конгресі сподіваються, що їм вдасться загнати спікера Майка Джонсона в кут, використовуючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення.

Ухвалений у Сенаті у вівторок, 13 лютого, законопроєкт про зовнішню допомогу став заручником у заплутаній боротьбі спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це пише американське Politico.

Верхня палата могла б ухвалити закон із допомогою для України, Ізраїлю і Тайваню, однак спікер Джонсон не хоче приймати ухвалений Сенатом додаток із національної безпеки, наполягаючи на тому, що республіканці напишуть власний закон. Як зазначає видання, демократи намагаються знайти спосіб обійти його.

Нагадаємо, що Джонсон у понеділок, 12 лютого, відхилив законопроєкт Сенату на 95 мільярдів доларів, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки до нього не було включено положення про посилення безпеки кордонів.

"Не отримавши від Сенату жодної зміни прикордонної політики, Палата представників буде змушена продовжувати працювати над цими важливими питаннями самостійно", — наголосив він у своїй заяві.

Раніше республіканець із Луїзіани та інші консерватори намагалися знищити двопартійну угоду про допомогу іноземцям на кордоні, оскільки, на їхню думку, вона не була достатньо ефективною, щоб зупинити потік мігрантів через кордон.

Минулого тижня цей компроміс провалився в Сенаті, нагадує Politico, після того як Джонсон заявив, що коли законопроєкт надійде до Палати представників, він буде "мертвий".

"Законодавчі акти, що передбачають більш жорстку прикордонну політику, майже напевно зіткнуться з опозицією демократів у Верхній палаті. Усе це свідчить про те, що багатомісячна боротьба за іноземну допомогу та безпеку кордонів ще попереду", — переконані експерти.

Проте анонімний інсайдер видання повідомив у вівторок, що Джонсон не буде "включений" до плану Сенату. Замість цього республіканці Палати представників знайдуть власний спосіб розв'язання проблем національної безпеки та кордонів.

Між двох вогнів

Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які виступають проти будь-якого фінансування України і борються за законопроєкт про кордон, який Палата представників ухвалила 2023 року за партійним принципом. За інформацією Politico, деякі члени Палати навіть натякнули, що домагатимуться зміщення спікера, якщо він винесе на обговорення законопроєкт про допомогу Україні.

Тим часом демократи сподіваються, що їм вдасться загнати Джонсона в кут, використовуючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, який дасть їм змогу домогтися голосування за законопроєкт, ухвалений Сенатом. Однак для цього демократам необхідно, щоб клопотання підписала більшість членів Палати представників, зокрема кілька республіканців. Незрозуміло, чи отримають вони таку підтримку, хоча деякі республіканці ведуть кулуарні бесіди з демократами про подальші дії.

Доводи сенаторів

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер на пресконференції 13 лютого закликав Джонсона ухвалити законопроєкт, заявивши, що "якщо ультраправі вб'ють цей законопроєкт, це буде величезним подарунком Володимиру Путіну". Але сенатський демократ поступився лідеру меншості Хакіму Джеффрісу в питанні про те, як домагатися скасування законопроєкту.

Деякі республіканці пропонують розглядати частини пакета зовнішньої допомоги окремо. Це дозволило б республіканцям голосувати за допомогу Ізраїлю і спиратися на демократів, щоб прискорити прийняття допомоги Україні. Минулого тижня конгресмен-республіканець Дон Бекон повідомив Politico, що він обговорює з групою законодавців узагалі окремий законопроєкт про військову допомогу Україні.

Голова комітету з розвідки Майк Тернер, який минулого тижня побував в Україні, щоб підтвердити підтримку Сполучених Штатів, передбачив, що Джонсон зрештою дасть змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом. Примітно, що в самій заяві Джонсона не відкидається можливість того, що Палата представників у результаті прийме його до розгляду.

"Спікеру доведеться винести його на обговорення", — додав Тернер.

Нагадаємо, що 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із сенаторами США допомогу Україні. Німецький політик не приховував позитивних емоцій від зустрічі з членами Сенату США, які представляють Демократичну та Республіканську партії. За словами Шольца, союзники мають допомогти Україні, щоб вона захистила себе від російської агресії.