Тролінг від Білого дому: спікеру Джонсону присвятили віршовану валентинку (фото)

Привітали спікера Палати представників Конгресу США відомим в англомовному світі віршем Roses Are Red, однак текст дещо видозмінили: "Троянди червоні, фіалки сині, угода щодо кордону зруйнована через тебе".

Білий дім опублікував допис із саркастичним привітанням спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона з Днем святого Валентина. Листівку для Джонсона поширили на офіційному акаунті в X (колишній Twitter).

Привітали спікера відомим в англомовному світі віршем Roses Are Red, який в оригіналі мав би виглядати так:

"Троянди червоні

Фіалки сині,

Цукор солодкий

І ти також".

Проте у Білому домі дещо видозмінили римовані рядки. Тож валентинка Джонсона має такий вигляд:

"Троянди червоні,

Фіалки сині,

Угода щодо кордону

Зруйнована через тебе".

Джонсон заявив, що не поставить проєкт про допомогу Україні на голосування

Нагадаємо, видання The New York Time повідомило, що спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

За словами журналістів, Джонсон розкритикував законопроєкт за виключення положень про безпеку американського кордону. Видання пише, що за кілька годин до того, як Сенат схвалив проєкт закону, Джонсон припустив, що він не дозволить голосувати за цей пакет.

Згодом у The Hill зʼявився інформація, що сенатори з республіканської партії посилюють тиск на спікера Майка Джонсона, аби примусити його винести законопроєкт безпекової допомоги для України у розмірі 61 мільярда доларів та інших союзників до розгляду у Палаті представників.