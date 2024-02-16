Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: поліція затримала ще трьох підозрюваних

Поліція заарештувала 14-річного підлітка із Герне та двох хлопців 14 і 15 років із Ґельзенкірхена у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

У Німеччині заарештували ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

За словами поліції та прокуратури, відділ убивств виконав ордери на арешт у п'ятницю вранці 16 лютого. Затримані 14-річний підліток із Герне та двоє хлопців 14 і 15 років із Ґельзенкірхена.

Зараз слідчі перевіряють, чи можуть підлітки бути причетними до інших аналогічних злочинів. Головним підозрюваним залишається 15-річний підліток із Ґельзенкірхена, який уже перебуває під вартою.

Що відомо про вбивство Єрмакова

10 лютого на українських баскетболістів Володимира Єрмакова й Артема Козаченка напала група підлітків з ножами. Інцидент трапився у німецькому вокзалі в Обергаузені, що в Дюссельдорфі. Причиною нападу могла стати національна приналежність постраждалих.

Єрмаков від ножових поранень помер, Козаченко опинився в реанімації. Тоді ж поліція затримала першого підозрювано — 15-річного німецько-турецького школяра.

Міністерство закордонних справ взяло на особливий контроль розслідування вбивства українця.

Єрмаков і Козаченко витупали за молодіжну команду ART Giants (U-19) із Дюссельдорфа. Раніше Єрмаков грав у складі юнацької збірної України (U-16) з баскетболу.

Нагадаємо, 10 лютого у німецькому містечку Меттман невідомий напав на 15-річного українця. Між хлопцем та невідомим чоловіком спалахнула суперечка. Нападник вигукував ксенофобні висловлювання, а потім ударив хлопця по голові невстановленим предметом і втік.

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