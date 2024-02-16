Отруєння, арешт і парад із ультраправими: як жив останні роки Олексій Навальний

Батько російського президента — уродженець українського села. Сам Олексій Навальний стверджував, що він є наполовину українцем і наполовину росіянином, а більша частина родичів живе в Україні. Останні місяці життя опозиціонер відбував покарання у виправній колонії № 3 В селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував 19-річне покарання в колонії, помер. Про це 16 лютого повідомили російські ЗМІ. Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань стверджує, що політику стало погано одразу після прогулянки й він втратив свідомість. Деякі медіа стверджують, що в Олексія Навального відірвався тромб. Фокус зібрав основні події останніх років життя російського опозиціонера.

Парад із нацистами

У 2017 році у відеохостингу YouTube-каналі опублікували відео "Гитлер 1945 / Навальный 2018". У ролику йдеться про участь політика в націоналістичних акціях "Русский марш" і нібито співпрацю із засудженими за екстремістськими статтями людьми. Автори відео присвоїли Навальному цитату, нібито виголошену ним стосовно іммігрантів на вечірці російського суспільно-політичного журналу The New Times.

"Це наша країна та наше завдання — знищити всю сволоту, яка п'є нашу кров! Ми потребуємо тотальної зачистки!" — ідеться у відео.

Отруєння Навального

20 серпня 2020 року стало відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він повертався літаком до Москви з Томська. Під час польоту йому стало зле, і літак екстрено сів в Омську. На машині швидкої допомоги Навального доставили до однієї з лікарень міста, де помістили до реанімації та підключили до апарату ШВЛ.

Соратники Навального стали вимагати порушення кримінальної справи про замах на вбивство та зазіхання на життя громадського діяча.

За два дні політика переправили до Німеччини в клініку "Шаріте". Російські медики встановили, що стан Навального був пов'язаний із порушенням обміну речовин через різке зниження цукру в крові в літаку. В першому офіційному повідомленні німецьких лікарів сказано, що "результати клінічного обстеження свідчать про інтоксикацію речовиною з групи активних речовин, які називаються інгібітори холінестерази". Це отрута із тієї ж серії, що й "Новичок".

Арешт Навального

17 січня 2021 року опозиціонера Олексія Навального з паспортного контролю в аеропорту "Шереметьєво" одразу після його повернення з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа, забрали правоохоронці.

Пізніше Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) підтвердила, що опозиціонера затримано, оскільки його було оголошено в розшук. У відомстві вважали, що опозиціонер порушив правила умовного засудження в справі "Ів Роше".

Політика ув'язнили на 30 діб. Суд відбувся просто у відділенні поліції, куди Навального привезли із "Шереметьєво", а адвокати дізналися про нього за хвилину до початку засідання.

Розслідування Навального про палац Путіна

19 січня 2021 року Навальний оприлюднив фільм-розслідування про палац Путіна. Двогодинний фільм розповідає про розкішний маєток російського президента на чорноморському узбережжі. У день виходу розслідування стало найпопулярнішим роликом не тільки серед російськомовних відео, але й у всіх сегментах YouTube. Фільм Навального "Палац для Путіна" набрав 50 млн переглядів.

Розслідування Навального стало другим за популярністю фільмом "Він вам не Дімон", випущеним у 2017 році, який тоді зібрав 38 млн переглядів. У тому ролику розповідалося про майно Дмитра Медведєва, який тоді був прем'єр-міністром.

Акції на підтримку Навального

Мітинги на підтримку Олексія Навального 23 січня 2021 року відбулися в десятках міст у Росії та за кордоном. Тільки в Москві, за оцінкою "Рейтер", на акцію протесту вийшли щонайменше 40 тисяч людей. МВС, щоправда, оцінило мітинг у 4 тис. учасників. Понад 2600 людей по всій Росії затримала поліція. Західні ЗМІ охрестили цей протест як наймасштабніший із тих, які коли-небудь були в РФ. Після акцій поліція навідалася додому до людей із оточення Навального. Був затриманий його брат і кілька наближених до опозиціонера людей. Далі масштабна акція протесту відбулася ще 31 січня.

Фото: Tayga.info

Суди над Навальним

2 лютого 2021 року Симонівський суд Москви задовольнив вимогу ФСВП та замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Суд вирішив, що Навальний систематично порушував правила умовного засудження. У зв'язку з цим умовний термін у 3,5 року вирішено замінити на реальний — 2 роки та 8 місяців у колонії загального режиму. Вже за місяць перебування в колонії Навальний оголосив голодування.

22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до дев'яти років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду.

4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за звинуваченнями в створенні екстремістської спільноти, фінансуванні екстремістської діяльності й закликах до екстремізму в інтернеті.

Станом на грудень 2023 року Навальний відбував покарання у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Зв'язок із Україною

Батько Навального — українець родом із села Залісся на Київщині. Сам Навальний заявляв про себе, що він є наполовину українцем і наполовину росіянином, а більша частина його родичів живе в Україні. Також під час окупації РФ у Бучі загинув родич російського опозиціонера.

Нагадаємо, що в РФ відшукали Навального, який зник 20 днів тому. Кремль перевіз опозиціонера в колонію, де не працює пошта й мобільний зв'язок.