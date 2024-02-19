"Усі вихідні проводилися наради": у Кремлі готують нові ліквідації після Навального, — ГУР

Представник розвідки Андрій Юсов розповів, що у Кремлі та спецслужбах РФ радились щодо наступних дій. Він розкрив деталі, до кого тепер особливо прикута увага російського режиму.

У Росії не планують зупинятися на ліквідації опозиціонера Олексія Навального. Про це 19 лютого повідомив у соцмережах представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Москві, за наявними даними, усі вихідні проводилися наради в адміністрації "президента" та російському гестапо (спецслужбах РФ) щодо подальших дій стосовно інших російських опозиціонерів", — розповів він.

Представник розвідки пояснив, що на Заході Навального сприймали як "одну з центральних фігур опозиції кремлівському режиму". Перед президентськими виборами у РФ взялись за пошук "способів протидії" деяким політикам. Зі слів Юсова, йдеться про тих, хто викриває "нелегітимність та нікчемність" переобрання Володимира Путіна.

Зокрема, за даними ГУР, у країні-агресорці активно обговорюють діяльність Михайла Ходорковського. Представник відомства підкреслив, що Ходорковський уособлює "помітний політичний та медійний ресурс", критичний до російської влади.

"Окрім того, дискутуються можливі методи продовження "зачистки" впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах та наслідки проведення активних заходів на території країн Вільного світу", — додав Юсов.

Публікація Андрія Юсова від 19 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, про смерть російського опозиціонера Олексія Навального стало відомо 16 лютого. Зазначалось, що політик помер у колонії після того, як знепритомнів на прогулянці.

Адвокат Іван Жданов розповів, що матері Навального заявили про "синдром раптової смерті". Водночас родичам не віддають тіло опозиціонера.