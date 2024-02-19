Поліція оглянула місце злочину: перші кадри з місця вбивства пілота РФ Максим Кузьмінов (відео)

У жовтні 2023 року в ГРУ Росії заявили, що покарають пілота Мі-8 Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України. Через три місяці його відшукали з 12 кулями в тілі.

Іспанські поліцейські оглянули місце злочину, де могли убити російського пілота-втікача Максима Кузьмінова. На відео з місця подій видно кілька машин, з десяток поліцейських, судмедекспертів та людей в цивільному. Кадри з роботою правоохоронців Іспанії опублікували у Telegram-каналі Mash.

Відео, розміщене у мережі, триває менш як пів хвилини і особливих подробиць оператор не показує. Видно, як судмедексперти складають плівку, якою оточили місце огляду. Також у кадр потрапляють машини поліції, які стоять на тротуарі, та до десятка правоохоронців.

У дописі також розмістили світлину, на якій можна побачити щось схоже на тіло людини. Не зрозуміло, де саме та коли зроблено фото.

На сторінці у соцмережі X (Twitter) Національної поліції Іспанії немає інформації про надзвичайну подію в Аліканте. Інформація про загибель росіянина опублікована на порталі Il Corrispondente та ABC.

Смерть Максим Кузьмінова — деталі

Зазначимо, вдень 19 лютого у росЗМІ з'явились повідомлення про можливу загибель в Іспанії пілота-перебіжчика Максима Кузьмінова, який восени 2023 року перегнав в Україну військовий вертоліт Мі-8 ЗС РФ.

Вказувалось, що подія сталась 13 лютого у провінції Аліканте у містечку Ла-Вільяхойос. Біля гаража відшукали тіло невідомого 33-річного чоловіка, якого застрелили 12-ма пострілами, а потім переїхали автомобілем. Пізніше уточнили інформацію — начебто убитим виявився 28-річний Кузьмінов. Автомобіль, на якому могли втекти убивці, поліція відшукала у сусідньому населеному пункті Ель-Кампелло: його спалили.

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що загиблий — дійсно російський пілот-втікач: інші подробиці справи не навів. Тим часом росЗМІ запевняли, що чоловік в Іспанії начебто пиячив, розповідав про своє минуле життя та викликав з РФ подружку. Українська розвідка не підтвердила правдивість розповідей про пияцтво. Однак джерела видання "Українська правда" підтвердили дані про подружку і про те, що він не хотів жити в Україні і перебрався в Іспанію.

Максим Кузьмінов — участь у операції "Синиця"

Восени 2023 року ГУР Міноборони розповіли про операцію "Синиця", завдяки якій в Україну прилетів вертоліт Мі-8 з вантажем запчастин для російських літаків. Після цього показали пілота — Максим Кузьмінова — який погодився перейти на бік Сил оборони після піврічних таємних перемовин. Як з'ясувалось, спершу українські розвідники переправили у безпечне місце його родину, а потім росіянин перегнав повітряне судно. За крадіжку вертольота чоловік мав отримати винагороду розміром 500 тис. дол., заявили в ГУР. Тим часом в ГРУ Росії запевнили, що пілот Мі-8 "до суду не доживе".