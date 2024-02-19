На заводі у Саратовській області РФ прогримів вибух: декілька працівників у реанімації

За даними медіа, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Місцева влада заперечила факт вибуху, заявивши про нещасний випадок.

У місті Балаково в Саратовській області РФ вдень 19 лютого пролунав вибух. Про це о 14:27 повідомили у телеграм-каналі з місцевими новинами.

"На одному з балаківських підприємств кілька хвилин тому пролунав вибух", — зазначили автори контенту.

Зазначалось, що вибухнув газ і без постраждалих не обійшлося.

Вибух у Балаково: кількість та стан постраждалих

У "Балакаво Онлайн" передали, що головна лікарка міської лікарні Надія Крючкова повідомила про трьох постраждалих внаслідок вибуху. Їх було госпіталізовано.

"Всім трьом проводиться протишокова терапія", — заявила Крючкова.

Вона зазначила, що впродовж доби постраждалих транспортують авіацією в обласний центр комбустіології. На місце інциденту виїжджали три бригади "швидкої". У госпіталізованих термічні опіки.

Вибух у Балаково: у чому причина

У медіа Baza проінформували, що, за попередньою інформацією, вибух стався через куріння у недозволеному місці. Повідомляється, що хтось курив поряд із вибухонебезпечними балонами.

Також у медіа зазначили, що за їхніми даними усі постраждалі перебувають у тяжкому стані в реанімації.

Фото металургійного заводу у Балаково Фото: Baza

Пресслужба заводу заявила, що причину вибуху встановлять фахівці.

"Під час проведення робіт з пробного пуску обладнання ділянки повітророзподільної станції після завершення монтажу під час подачі кисню в трубопровід сталося загоряння всередині засувки з виходом полум'я назовні", — пояснили у підприємстві.

За даними пресслужби, постраждали троє працівників заводу. Вони отримали опіки різного ступеня важкості.

Вибух у Балаково: що каже влада

Місцева влада підтвердила нещасний випадок на підприємстві у Балаково, внаслідок якого постраждали працівники. Водночас інформацію про вибух заперечили.

"За попередніми даними, під час проведення виробничих робіт троє чоловіків зазнали термічних опіків тіла", — йдеться у публікації.

Губернатор Роман Бусаргін доручив узяти допомогу постраждалим "під особливий контроль".

Нагадаємо, також вдень 19 лютого пролунав вибух у Нижньому Новгороді. Місцеві камери відеоспостереження зафіксували свист.

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