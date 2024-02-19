Свист та вибух: у Нижньому Новгороді було гучно біля нафтопереробного заводу "Лукойл"

Російська влада заперечує будь-які "хлопки", які стались на території Нижньоновгородської області. Тим часом громадяни чули гучні звуки та звернули увагу на зростання забрудненості повітря в регіоні.

Related video

Вдень 19 лютого жителі Нижнього Новгорода чули вибух з району Кстово, де розташований великий нафтопереробний завод ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Про інцидент написали у місцевому Telegram-каналі "Нижний Новгород. Новости".

Перші повідомлення про гучні звуки з'явились у мережі близько 12:27. Після цього опублікували кадри з камер спостереження: на відео чути свист, а потім луну від вибуху. Точний час вибуху — 12:02:52.

Нижній Новгород, Кстов - час вибуху Фото: Скриншот

Пізніше з'явились коментарі від представників заводу. Вони заявили, що жителі Нижнього Новгорода взагалі нічого не мали б чути, якби вибух був на НПЗ. На їхню думку, за 20 км такі звуки не долітають.

Важливо

У Москві очевидці помітили яскравий спалах: поруч розташований великий НПЗ (відео)

Тим часом автори пабліку опублікували начебто карту забруднення повітря, яке мало б засвідчити, що якась надзвичайна подія таки сталась.

Кстово - забруднення повітря Фото: Telegram

Згодом опублікували коментар неназваного працівника місцевого летовища. Вказувалось, що джерело звуку — політ винищувачам МіГ-31, який РФ використовує для ударів по Україні. Раніше цих звуків не було, бо літаки не базували на місцевому аеродромі "Кстово-Восточный". Але тепер такі звуки "будуть частіші", запевнили вони.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ вказується, що в Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка". Тривога тривала з 12:04 до 13:25.

Тим часом в Нижньонавгородському відділенні МНС стверджують, що не отримували інформації про жодний "хлопок" у регіоні. Губернатор Нижнього Новгорода Гліб Нікітін також нічого не розповідав про інцидент.

Відстань від можливої точки вибуху до території України — близько 800 км.

Відстань від Нижнього Новгроду до України Фото: Google Maps

Вибух на НПЗ РФ — деталі можливого інциденту

ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" — нафтопереробний завод, розташований у населеному пункті Кстов за 10 км на південний схід від Нижнього Новгороду. Підприємство щороку переробляє близько 17 млн тонн нафти, випускає близько 50 найменувань продукції, серед них — авіаційне та дизельне пальне, яке використовується військами РФ для війни в Україні.

Орієнтовна площа, яку займає НПЗ — близько 16 кв. км. На супутникових світлинах можна побачити до двох десятків цехів різного призначення, трубопроводи та пів сотні цистерн для нафти та продуктів нафтопереробки.

НПЗ Лукойл під Нижнім Новгородом - деталі Фото: Google Maps

Компанія перебуває під санкціями лише України, вказали на порталі НАЗК.

Аеродром "Кстов-Восточный" — злітний майданчик, який розташований за 2 км на південний схід від Кстово. Об'єкт називається "Навчальний аеродром авіації особливого призначення".

Аеродром під Кстовом та Нижнім Новгородом Фото: Google Maps

У мережі можна відшукати інциденти, які раніше ставалась на НПЗ під Нижнім Новгородом. Наприклад, у лютому 2023 року там сталась масштабна пожежа, яку пояснили начебто налагодженням технологічного процесу. 12 січня 2024 року одна з технологічних установок зупинились внаслідок невказаного "інциденту", ішлося у дописі агентства "Интерфакс".

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про кількість об'єктів нафтопереробного комплексу РФ, на яких лунали вибухи з серпня 2023 по січень 2024 року. Один з останніх масштабних інцидентів стався під Санкт-Петербургом: палало на терміналі, де навантажували на продаж російську нафту.