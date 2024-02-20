Путін подарував Кім Чен Ину преміальне російське авто "Aurus" (фото)

Лідер КНДР під час візиту до РФ восени 2023 року оглядав лімузин Aurus Senat, яким їздить особисто Володимир Путін. Вартість такої автівки - близько 442 тисяч доларів.

Президент Російської Федерації Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину автомобіль "Aurus" представницького класу. Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Раніше про подарунок повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), але в повідомленні йшлося лише про "автомобіль російського виробництва", марка та модель не були вказані.

Автомобіль передали заступнику завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон і секретарю ЦК Пак Чон Чхон.

Подарунок Путіна "є свідченням особливих дружніх відносин" між лідерами країн, заявили в ЦТАК.

Автомобілі "Aurus" — це преміальні автомобілі російського виробництва, які використовуються для публічних поїздок президента Російської Федерації та вищого керівництва держави.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу приймає парад на кабріолеті Aurus. Фото Getty Images Фото: Getty Images

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше оглянув Aurus у вересні 2023 року, під час візиту до РФ, пише Reuters. Тоді Путін показував йому лімузин Aurus Senat, яким їздить особисто. Його вартість стартує від 41 млн рублів (близько 442 тис. доларів).

За даними інформагенції, Кім Чен Ин — завзятий автолюбитель і має колекцію розкішних іноземних автомобілів, які, імовірно, були ввезені контрабандою. Його автопарк складає Maybach, кілька лімузинів Mercedes, Rolls-Royce Phantom і спортивний позашляховик Lexus.

Нагадаємо, 8 січня 2024 року північнокорейський лідер відсвяткував ювілей. Кім Чен Ину виповнилося 40 років.

25 січня 2024 року видання The New York Times писало, що Кім Чен Ин може влаштувати "смертоносну" провокацію. За даними ЗМІ, у Вашингтоні стривожені через риторику лідера КНДР. Американські чиновники не думають, що він наважиться на розв’язання повномасштабної війни, але очікують на удари.