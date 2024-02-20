Блокада кордону: у Польщі затримали фермера з прапором СРСР, який звернувся до Путіна (фото)

За словами представників польської поліції, розпалювання ненависті під час протестів на кордоні не є допустимим. Правоохоронні органи проводять спеціальні заходи відповідно до кримінального кодексу.

Поліція Польщі могла затримати фермера, який блокував український кордон із прапором СРСР і плакатом зі зверненням для президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 20 лютого.

За його словами, скандальний банер, зображення якого раптово розлетілося мережею, оперативно був знятий і охороняється співробітниками правоохоронних органів.

"Поліція та прокуратура проводять заходи щодо його автора. Подібні злочинні дії не будуть підтримуватися", — ідеться в повідомленні.

Поліції вдалося затримати польського фермера з прапором СРСР, який звернувся до Путіна Фото: Скриншот

На офіційних сторінках поліції Польщі в соціальних мережах було сказано, що немає жодної згоди на порушення закону і розпалювання ненависті. Співробітники правоохоронних органів і прокуратури проводять заходи відповідно до статті 256 § 1 КК.

Стаття передбачає штраф або тюремне ув'язнення строком на два роки за підбурювання до ненависті на підставі публічної пропаганди фашистського чи іншого тоталітарного державного режиму або розпалювання ненависті на тлі національних, етнічних чи расових відмінностей.

"Боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті є одним із пріоритетів. Будь-хто, хто вчинить дію, мотивовану ненавистю до іншої людини, буде притягнутий до кримінальної відповідальності", — йдеться в повідомленні польської поліції.

Поліції вдалося затримати польського фермера з прапором СРСР, який звернувся до Путіна Фото: Скриншот

Блокада українського кордону в Польщі: інцидент із фермером

Сотні тракторів продовжують блокувати дорогу, яка веде в Україну. Фермери вимагають зупинити приплив сільгосппродукції з України до Євросоюзу, адже вона нібито не відповідає необхідним стандартам.

Поліції вдалося затримати польського фермера з прапором СРСР, який звернувся до Путіна Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

На одному з тракторів висіло послання президенту Росії Володимиру Путіну, а поруч висів прапор СРСР: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Нагадаємо, з 9 лютого на кордоні з Польщею триває страйк, який організували польські перевізники. Починаючи з 20 лютого, до них приєдналися ще й фермери, які пообіцяли заблокувати роботу абсолютно всіх пунктів пропуску.