"Ганьба для США": Песков присоромив Байдена за "хамські" слова про Путіна (відео)

Прессекретар очільника Росії заявив, що президент США демонструє поведінку "в стилі голлівудського ковбоя" та порадив пошукати хоч одне образливе висловлювання на його адресу з боку Володимира Путіна.

Прессекретар очільника РФ Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання президента США Джо Байдена, який назвав Володимира Путіна "божевільним сучим сином", це "хамство" та "ганьба" для Сполучених Штатів. Про це повідомляє Interfax.ru.

"Як прессекретар російського президента я можу сказати, що подібні хамські заяви з вуст глави держави США навряд чи здатні якимось чином уразити главу іншої держави, тим більше президента Путіна. Але це є величезною ганьбою для самої країни, я маю на увазі для Сполучених Штатів Америки", — сказав Пєсков.

За його словами, якщо президент "такої країни" використовує подібну лексику, то "це соромно".

"Зрозуміло, що пан Байден демонструє для внутрішньополітичних інтересів поведінку в стилі голлівудського ковбоя, йому б це дуже хотілося, не думаю, що це можливо", — заявляє прессекретар Путіна.

При цьому Пєсков порадив попросити радників президента США зробити добірку про висловлювання Путіна на адресу Байдена.

"Як громадянину Росії дуже хочеться сказати: попросити своїх помічників, щоб вони зробили вам добірку і знайшли хоч одне образливе висловлювання на вашу адресу з боку президента Путіна. І ще раз — має бути соромно", — додав Пєсков.

Байден образив Путіна: що відомо

Нагадаємо, у середу, 21 лютого, президент США Джо Байден, виступаючи в Сан-Франциско на заході зі збору коштів у зв'язку зі зміною клімату, назвав президента РФ Володимира Путіна відомою американською абревіатурою "SOB".

Окрім того, глава Білого дому розкритикував експрезидента Америки Дональда Трампа за його реакцію на смерть головного опозиційного лідера Росії Олексія Навального.

"Остання екзистенційна загроза — це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син Путін та інші, і ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза людству — це клімат", — наголосив Байден.

Раніше Трамп заявив, що нинішня влада США і чинний президент Джо Байден перебувають під впливом "фашистів". На його думку, Байден "загрожує демократії".