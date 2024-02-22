Тримали, щоб не впав: Путін продовжив "розваги" після польоту на Ту-160М (фото)

Аеродром в Казані, який відвідав президент РФ Володимир Путін, перебуває на відстані, досяжній для українських БПЛА. Очільник Кремля побував в літаку та у вантажівці.

Президент РФ Володимир Путін під час візиту в Казань покатався відразу на двох видах транспорту. Спершу його посадили на літак Ту-160М, потім — за кермо вантажівки. Про деталі "розваг" російського глави держави розповіли у Telegram-каналі "РИА Новости".

Журналісти "РИА Новости" спершу повідомили про 40-хвилинний політ Путіна на новому військовому літаку Ту-160М, який здатен нести десятки ракет для ударів по Україні. Коли політик сходив з літака, його оточили наближені чиновники — притримували попід лікті, щоб не впав.

Володимир Путін - біля літака Ту-160М Фото: РИА Новости

Після цього Путін поділився враженнями від польоту — запевнив, що повітряне судно готове до роботи. Наступна розвага, яку йому запропонували в Казані — можливість посидіти за кермом вантажівки КАМАЗ. Російські журналісти запевняють, що він не просто посидів, а навіть "проїхався".

Володимир Путін - в КАМАЗі Фото: РИА Новости

Візит Путіна — деталі подій 21-22 лютого

Зазначимо, речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що очільник РФ дійсно планує піднятись на борт новітнього літака, випущеного на Казанському авіаційному заводі імені С. П. Горбунова. Згідно з планами Путіна, він мав перебувати в повітрі близько 40 хв.

Поруч з заводом розташовано військовий аеродром "Борисоглєбський". Відстань від аеродрому до кордону з Україною — близько 1 000 км.

Де розташований аеродром "Борісоглєбський" Фото: Google Maps

Ту-160М — російський стратегічний бомбардувальник, про модернізацію якого ЗМІ розповідали на початку 2023 року. Російські конструктори планували прилаштувати до нього боєголовки "Кинджал", які повинні стати важчими. Крім того, встановили оновлений двигун НК-32-02, який випускається на заводах РФ, та покращену авіоніку.

22 лютого Фокус отримав коментар від авіаексперта Анатолія Храпчинського. Храпчинський зауважив, що точно невідомо, як саме модернізували літак, який називають "Білим лебедем". Один з можливих напрямків докладання зусиль — збільшення кількості годин міжремонтного ресурсу, покращення авіоніки, РЛС, засобів розвідки. Втім, він сумнівається, що можуть бути суттєві зміни: в умовах санкцій складно дістати необхідні західні компоненти.

Нагадуємо, НАЗК веде базу даних іноземних компонентів, які змогла дістати РФ для випуску озброєння. У базі даних — близько 3 тис. елементів, переважна більшість яких куплена в компаніях з США.