Після зустрічі з вдовою і дочкою Навального: Байден анонсував санкції проти Путіна (фото)

За словами американського лідера, російський опозиціонер був "людиною неймовірної сміливості", а за його смерть відповідальний президент РФ.

У четвер, 22 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч із вдовою та дочкою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії. Про це пише CNN.

Повідомляється, що незабаром після зустрічі з Юлією і Дариною Навальними в Сан-Франциско, американський лідер анонсував санкції щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Завтра ми збираємося оголосити про санкції проти Путіна, який несе відповідальність за його смерть", — сказав Байден.

Президент США зазначив, що російський опозиціонер був "людиною неймовірної сміливості". За його словами, за підсумками зустрічі стало зрозуміло, що дружина Навального "продовжить боротьбу".

"Ми не здаємося", — заявив він.

Про зустріч із близькими Навального американський лідер також повідомив на своїй сторінці у Facebook. Політик опублікував відповідне фото.

Байден зустрівся з вдовою і дочкою Навального Фото: Facebook

"Спадщина мужності Олексія житиме в Юлії та Даші, і незліченна кількість людей по всій Росії, які борються за демократію і права людини", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 16 лютого, коли стало відомо про смерть Олексія Навального, Джо Байден висловив співчуття родині опозиціонера. Він зазначив, що наразі "ми не знаємо точно, що сталося". Водночас він висловив упевненість, що до подій причетний Володимир Путін і його оточення.

Зі свого боку ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі 20 лютого обурилася тим фактом, що Дональду Трампу знадобилося три дні, щоб прокоментувати смерть Олексія Навального. Вона також вказала на те, що експрезидент США у своїй заяві не засудив Володимира Путіна.