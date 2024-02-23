"Інтенсивне горіння": у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на складі (фото)

За даними МНС РФ, площа загоряння становила 800 квадратних метрів. До гасіння залучено 67 осіб і 20 одиниць техніки, зокрема пожежний поїзд.

Уночі 23 лютого в російському місті Новосибірськ сталася велика пожежа у складському приміщенні. Про це повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації в Telegram.

Повідомляють, що загоряння сталося в Кіровському районі Новосибірська на вулиці Пєтухова. За даними МНС РФ, загорівся одноповерховий цегляний склад, у якому зберігаються палети, продукти харчування та металеві вироби.

Пожежа в Новосибірську Фото: МНС Росii

"Усередині відбувається інтенсивне горіння палетів. За попередніми даними площа пожежі 800 квадратних метрів", — зазначили у відомстві.

Пожежа в Новосибірську Фото: МНС Росii

До гасіння вогню залучено 67 осіб та 20 одиниць техніки. Зокрема, на місце події прибув пожежний поїзд для безперебійної подачі води. Для координації дій на місці сформовано штаб пожежогасіння.

Про жертви пожежі не повідомляють.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого на вулиці Орджонікідзе, 2 у місті Іжевськ спалахнула велика пожежа. За даними російських медіа, за цією адресою розташовані хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" і ТЦ "Новый дом". Приміщення ще минулого року віддали під виробництво дронів.

Раніше, 15 лютого, на нафтобазі в російському Курську почалася пожежа. Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив у всьому український безпілотний літальний апарат, який нібито атакував об'єкт.